Tổ chức đám cưới buổi sáng, vợ Phan Văn Đức báo tin vui buổi tối

Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), đám cưới của Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh diễn ra tại Nghệ An thu hút sự chú ý của truyền thông. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nhan sắc của cô dâu trong ngày trọng đại khác xa trong ảnh. Trong một số bức ảnh chụp ngẫu nhiên, không có sự chuẩn bị trước, vợ Phan Văn Đức có góc mặt trông khá thô, hàm vuông chữ điền, khác xa trên ảnh selfie mà cô nàng tự đăng trên trang cá nhân. Ngay sau buổi tối cùng ngày, cô dâu đã lên tiếng giải thích cho việc lộ gương mặt quá khác ảnh. Hot girl thừa nhận sở hữu 2 góc mặt vuông thế nhưng nếu chụp thẳng mặt sẽ không thấy. Hơn nữa hiện nay, việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh là quá bình thường, con trai còn dùng huống chi con gái, ai cũng muốn đẹp hơn. Bên cạnh đó, Nhật Linh cũng cho biết cô đã mang thai con của Văn Đức. Em bé đến khi ngày tổ chức đám cưới đã gần diễn ra chứ không hề "ăn cơm trước kẻng" như mọi lời đồn đoán. Trước đó, Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh dính tin đồn có bầu nên phải cưới chạy bởi cặp đôi mới chính thức hẹn hò được 5 tháng và bất ngờ thông báo kết hôn vào cuối năm 2019. Vợ Văn Đức tên là Võ Nhật Linh (SN 1997), vốn là hot girl nổi tiếng tại Nghệ An, cô nàng được biết đến với biệt danh "hot girl mầm non" bởi một số khoảnh khắc chụp cùng học trò trong kỳ thực tập. Vì sở hữu những tấm ảnh cực kỳ xinh đẹp nên sau khi bị lộ nhan sắc thật trong đám cưới, Nhật Linh khiến nhiều người không khỏi choáng. Bởi trên mạng xã hội, cô nàng sở hữu đôi mắt to, cằm V-line đúng chuẩn hot girl, sống mũi thẳng, khác xa nhan sắc thật. Văn Đức và Nhật Linh bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2019 sau khi nam cầu thủ chia tay bạn gái cũ Ngọc Nữ. Trong suốt thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên dính phải những rùm beng không đáng có. Xem thêm clip: Vợ cầu thủ Phan Văn Đức Đã Có Em Bé, Bố Mẹ sắp có cháu bế rồi - Nguồn: Youtube

