Tình cũ Quang Hải sắp lấy chồng, nhà trai là nhân vật có tiếng

Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với loạt gái xinh trong đó có cô chủ tiệm nail Huyền My. Từng là bạn gái cũ Quang Hải nên Huyền My nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ kể từ khi chia tay chàng cầu thủ. Sau một thời gian dài độc thân, Huyền My đã có bạn trai mới là nam diễn viên Anh Tú. Cả 2 liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thậm chí là khóa môi đối phương vô cùng thân mật. Mới đây, trong một lần phỏng vấn báo chí diễn viên Anh Tú lên tiếng xác nhận sắp đám cưới với "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Thông tin này đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, hóng từng ngày cặp đôi về chung một nhà. Cụ thể, nam diễn viên tâm sự anh rất may mắn khi có được người vợ như vậy. Ban đầu cả 2 chỉ là bạn nhưng khi có duyên gặp lại lần nữa, họ trò chuyện nhiều hơn rồi tình cảm cũng dần nảy sinh. Anh Tú từng từng đăng quang "Cười xuyên Việt". Sau cuộc thi, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, MV,... Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Tao Không Xa Mày, Bán Chồng,... Nam diễn viên từng được đề cử nhận ở giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019, Mai Vàng 2019,... Anh Tú và gái xinh Huyền My công khai hẹn hò từ tháng 7/2021. Ngay khi khẳng định là hoa có chủ, trên trang cá nhân bạn gái cũ Quang Hải thỉnh thoảng lại khoe ảnh tình tứ cùng nửa kia. Ngoài những bức ảnh tình tứ, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đàng trai còn lặn lội từ TP HCM về tận Nghệ An, chúc tết gia đình bạn gái. Ở phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc, mong chờ ngày cả 2 về chung một nhà. Kể từ sau khi chia tay Quang Hải, Huyền My khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Dù chia tay chàng cầu thủ khá lâu nhưng tên tuổi của Huyền My vẫn được netizen quan tâm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

