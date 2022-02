Tình cũ Quang Hải đầu năm đã đưa rể về cho mẹ

Quang Hải được mệnh danh là nam cầu thủ đào hoa của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cái tên được anh chính thức công khai chỉ tính trên đầu ngón tay. Trong số những tình tin đồn với nam cầu thủ phải kể đến Huyền My. Huyền My (sinh năm 1997) là cô chủ tiệm nail, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Trước đây, cô từng là sinh viên trường Đại học FPT. Sau khi chia tay bạn gái cũ Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với cô nàng này. Quang Hải và Huyền My để lộ tin nhắn mùi mẫn tình cảm, follow trang cá nhân, thả tim, du lịch cùng nhau… hay thậm chí là ảnh tình tứ. Kể từ sau khi chia tay Quang Hải, Huyền My khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Thời gian dài sau đó, một số lần cô cũng dính vào nghi vấn hẹn hò với trai lạ nhưng chưa 1 lần công khai. Mới đây, cô chủ tiệm nail khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chính thức công khai người yêu mới. Thậm chí, người đẹp dường như đang tính đến chuyện cưới hỏi khi dẫn nửa kia về nhà ra mắt vào dịp Tết. Trên bức ảnh tình tứ bên nhau, Huyền My đính kèm dòng trạng thái: “Năm đầu về với em.” Không phải 1 mà hàng loạt khoảnh khắc tình cảm mùi mẫn của cặp đôi liên tục được cô đăng tải. Huyền My và bạn trai không ngại ngần ôm ấp hay thậm chí hôn nhau rồi đăng tải ảnh lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mọi khung hình đều được chụp khá xa và gương mặt của người yêu Huyền My không được lộ rõ. Ngay phía dưới bình luận, cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng, mong Huyền My luôn hạnh phúc. Thậm chí, fan còn hớn hở hỏi thăm đến lúc nào người đẹp sẽ lên xe hoa. Được biết, Huyền My sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng. Cô thường xuyên khoe những hình ảnh mặc đồ bó sát để lộ 3 vòng có số đo chuẩn người mẫu. Chưa kể, những trang sức, phụ kiện của Huyền My đều thuộc các nhãn hàng nổi tiếng, giá cả đắt đỏ cũng giúp người đẹp sang chảnh lên trông thấy. Trải qua bao ồn ào với Quang Hải, cuối cùng Huyền My cũng đã tìm được bến đỗ mới. Mong rằng, cô sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình và sớm ngày cho fan biết thời điểm chính thức “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

