TikToker Việt Phương Thoa lộ ảnh quá khứ ai nhìn cũng “ngã ngửa“

Được biết đến nhờ những clip "chủ tịch giả danh... và cái kết" hay truyền nhân "chị Google", Việt Phương Thoa là một trong những nhà sáng tạo nội dung trên TikTok hot nhất hiện nay. Mới đây, "chị Google" Việt Phương Thoa hưởng ứng trào lưu "xuyên không" về thời xài nick Yahoo, đăng một bức ảnh hồi đó với tóc sư tử huyền thoại khiến ai nhìn cũng giật mình thon thót. Hình ảnh thời "ngố tàu" của nữ TikToker này với mái tóc sư tử, vòng tay size to bản và nhìn ngước lên để selfie. Đính kèm, Phương Thoa còn chia sẻ nick Yahoo kiểu teencode mà không dân chơi hồi đó nào không hiểu "Ti3u Tku Tox Nqan hjhj" (Tiểu thư tóc ngắn hihi). So sánh hình ảnh ở hai thời điểm ắt hẳn thấy rõ nhan sắc của Phương Thoa hoàn toàn khác biệt, tất cả do không sử dụng makeup mà cũng chẳng filter gì. Thực sự nếu không phải chính chủ tự đăng thì có lẽ nhiều người sẽ không tin đây là Idol TikTok hơn chục triệu người theo dõi. Việt Phương Thoa còn tung thêm những bức hình khác thời quá khứ của mình khiến netizen chóng mặt. Ai cũng phải thừa nhận Việt Phương Thoa đã có màn dậy thì quá thành công. Cho đến thời điểm bây giờ, Việt Phương Thoa đang sở hữu tài khoản có hơn 10 triệu lượt theo dõi, kênh Youtuber thu về 1,59 triệu người đăng ký. Hot girl rất biết chiều lòng khán giả khi sản xuất đa dạng nội dung từ review ăn uống, vui chơi đến diễn hài, lồng tiếng. Với sự nghiệp đáng mơ ước, Phương Thoa đã gặt hái được nhiều thành tựu và nhận thu nhập "khủng" dù mới ở tuổi 23. Đầu năm 2022, "chị Google" hào hứng khoe với cư dân mạng về căn nhà mới mua ở Sài Gòn hoa lệ. Hình ảnh ngôi nhà 2 tầng khang trang, lỗng lẫy của TikToker khiến dư luận không khỏi xuýt xoa. Ngoài ra, cô còn giúp ba mẹ trả nợ, xây lại nhà ở quê, giúp đỡ gia đình có cuộc sống chất lượng hơn. Hot girl TikTok là một trong số ít người ở độ tuổi 23 có thể tự xây dựng được cuộc sống và tài sản lớn như vậy. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

