TikToker bước chân vào showbiz: Đừng nhầm lẫn danh xưng nghệ sĩ

Ngô Đình Nam, CiiN, Mỹ Mỹ, Choco Trúc Phương, Luke D, Long Chun hay mới nhất là Đạt Villa... thời gian qua gây bất ngờ khi đồng loạt giới thiệu những sản phẩm âm nhạc, mặc dù hiện tại họ đều là những TikToker có một thế mạnh riêng ở các thể loại hài hước hay nhảy nhót,...

Choco Trúc Phương trong MV Người yêu không đá

Những tác phẩm âm nhạc của các TikToker nổi tiếng ở mức chấp nhận được, chưa đặc sắc. Hầu hết đều có lượt xem khá khiêm tốn trên YouTube, nhưng nhờ lượng người theo dõi đông đảo trên TikTok, các sản phẩm này lại được lan tỏa mạnh mẽ. Phải kể đến một số sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như Where you go của Ngô Đình Nam và CiiN, hay Người yêu không đá của Choco Trúc Phương.Không dừng lại ở MV, không ít TikToker còn tạo ra các thử thách khác như cover ca khúc, nhảy múa, hoặc tổ chức talk show với người nổi tiếng. Mỗi video như thế thu hút hàng trăm ngàn đến triệu lượt xem.