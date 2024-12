Thùy Tiên, Erik và loạt người nổi tiếng mê mẩn hộp mù Baby Three

Khi trào lưu sưu tầm búp bê Labubu hay "xé túi mù" bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt hơn so với trước đó, một trào lưu gắn với món đồ chơi mới có tên Baby Three đã nổi rần rần trên mạng xã hội. Với thiết kế lạ mắt cùng trải nghiệm "đập hộp" bất ngờ, món đồ chơi Baby Three được rất nhiều người yêu thích, không chỉ trẻ con mà còn cả người lớn. Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để có được trải nghiệm xé túi mù ra đủ bộ Baby Three. Mỗi món được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ động vật. Người chơi có thể sưu tầm nhiều bộ sưu tập như Macaron, Lucky Cat, V1 Toy Party Series, Baby Three V3, 12 cung hoàng đạo. Mỗi set có những con thú bông ngẫu nhiên mà người mua không biết trước. Đứng trước cơn sốt Baby Three, nhiều người nổi tiếng cũng theo đuổi trào lưu này, Erik là một trong số đó. Bắt đầu chơi từ đầu tháng 11, anh cho biết thấy các con thú ngộ nghĩnh, đáng yêu và muốn thử cảm giác đập hộp mù chứ không quá sa đà. Hoa hậu Thùy Tiên có một con thú cỡ nhỏ dùng làm túi trang trí. Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hâu - Doãn Hải My cũng có hẳn một clip đập hộp Baby Three. Tiktoker Viên Bibi thích thú khi sở hữu những "bé ba" đáng yêu. Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được tặng một bộ sưu tập đồ sộ với đủ kích cỡ, trong đó có bộ 12 con giáp. Cô cho biết sau khi mở vài hộp, cô bắt đầu thấy vui và thích thú, nghiện cảm giác tò mò, không biết trước về con thú trong hộp hoặc túi. Ca sĩ Đông Nhi khiến netizen thích thú khi đăng tải video bóc túi mù cùng con gái. Biểu cảm sững sờ của em bé khi mở ra con thú bông màu vàng khi mẹ vừa bảo "đừng mở ra màu vàng nhé, có màu vàng rồi" khiến fan bật cười vì quá đáng yêu. Hot girl Kim Chung Phan hảo hứng khoe clip đập hộp Baby Three. (Ảnh: Tổng hợp MXH)

