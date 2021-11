Thiên An đăng dòng trạng thái ẩn ý, netizen réo tên tình cũ

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Thiên An bất ngờ xuất hiện dòng tâm trạng với nội dung: "Hứa hẹn chính là lời một tên lừa đảo thường nói với một kẻ ngu ngốc". Ngay lập tức, cư dân mạng liền "réo gọi" ngay tên Jack. Nhiều người cho rằng người đẹp đang ẩn ý tới chính những lời hứa hẹn của tình cũ năm xưa.Hot girl Thiên An là cái tên không hề xa lạ với cộng đồng fan của Jack. Cô đảm nhận vai nữ chính trong loạt MV làm nên tên tuổi của bộ đôi 9X, đó là Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc.. Gây chú ý từ khi vào MV nhưng mãi đến chuyện lùm xùm chuyện tình cảm với Jack, cái tên Thiên An mới nổi như cồn trên mạng. Trước đó, Thiên An quyết định công khai chuyện tình cặp đôi được gia đình chấp nhận. Thiên An từng chia sẻ: "Bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào ngày 1/4/2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sinh Sol (tên ở nhà) được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021". Thiên An cho biết cô khá sốc khi phát hiện mình bị "cắm sừng" trong suốt thời gian cả hai bên nhau. Đáng nói, Jack không kề cận và chăm sóc cô trong suốt thai kì. Thiên An khẳng định việc chọn nhầm người và đau đớn vì khiến đứa bé không có được tình thương hoàn hảo từ cả cha lẫn mẹ. Thiên An cho biết thêm, cô định đến lúc em bé lớn hơn sẽ công khai với mọi người. Thế nhưng, sự việc xảy ra sớm hơn dự liệu. Ở phía "đàng trai", Jack chưa chia sẻ thông tin gì. Thiên An cũng tiết lộ gia đình chàng ca sĩ sinh năm 1997 chu cấp một khoản tiền chăm lo cho con gái hàng tháng là 5 triệu đồng. Từ khi mang thai, Thiên An đều tự chăm sóc cho mình và cho con. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

