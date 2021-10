"Gái một con" Thiên An lộ mặt mộc vô cùng nổi bật

Sở hữu đường nét dịu dàng nhưng không kém phần cá tính, Thiên An từng liên tục được chọn làm nữ chính trong các MV của Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Hiện tại khi đã là mẹ một con, ngoại hình của hot girl Thiên An vẫn giữ được phong độ, thậm chí còn nhuận sắc hơn. Khoảnh khắc khoe mặt mộc của gái xinh này được quan tâm hơn bao giờ hết, Trong đoạn clip thực hiện trend “biến hình” theo nền nhạc Danger (BTS), Thiên An đã ngầm khẳng định nhan sắc của mình không hề tầm thường. Cô nàng xuất hiện với dáng vẻ xuề xòa và trở thành người đẹp lộng lẫy chỉ sau một động tác lắc đầu. Màn thay đổi của Thiên An khiến netizen phải trầm trồ nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn chính là gương mặt mộc của hot girl một thời. Khi không sử dụng son phấn, kẻ mắt, mascara, rõ ràng tình cũ của Jack không hề bị “dìm hàng” trước ống kính. Thiên An vẫn vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt sắc sảo từ đôi mắt hai mí sâu cho đến sống mũi cao ấn tượng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được hơn trăm nghìn lượt xem của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc không son phấn của Thiên An. Dù nuôi con một mình khá vất vả nhưng hot girl sinh năm 1998 không lộ chút dấu hiệu xuống sắc. Hot girl Thiên An được nhiều người biết đến từ năm 2019 khi cô tham gia hàng loạt MV của Jack và K-ICM. Với gương mặt thanh tú cùng đường nét xinh xắn Thiên An nhanh chóng gây ấn tượng trong lòng khán giả trẻ cũng như fan của ca sĩ Jack. Sau 7 tháng sinh con gái đầu lòng, hiện tại Thiên An đã bắt đầu quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: Yan News

Sở hữu đường nét dịu dàng nhưng không kém phần cá tính, Thiên An từng liên tục được chọn làm nữ chính trong các MV của Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Hiện tại khi đã là mẹ một con, ngoại hình của hot girl Thiên An vẫn giữ được phong độ, thậm chí còn nhuận sắc hơn. Khoảnh khắc khoe mặt mộc của gái xinh này được quan tâm hơn bao giờ hết, Trong đoạn clip thực hiện trend “biến hình” theo nền nhạc Danger (BTS), Thiên An đã ngầm khẳng định nhan sắc của mình không hề tầm thường. Cô nàng xuất hiện với dáng vẻ xuề xòa và trở thành người đẹp lộng lẫy chỉ sau một động tác lắc đầu. Màn thay đổi của Thiên An khiến netizen phải trầm trồ nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ hơn chính là gương mặt mộc của hot girl một thời. Khi không sử dụng son phấn, kẻ mắt, mascara, rõ ràng tình cũ của Jack không hề bị “dìm hàng” trước ống kính. Thiên An vẫn vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt sắc sảo từ đôi mắt hai mí sâu cho đến sống mũi cao ấn tượng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được hơn trăm nghìn lượt xem của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc không son phấn của Thiên An. Dù nuôi con một mình khá vất vả nhưng hot girl sinh năm 1998 không lộ chút dấu hiệu xuống sắc. Hot girl Thiên An được nhiều người biết đến từ năm 2019 khi cô tham gia hàng loạt MV của Jack và K-ICM. Với gương mặt thanh tú cùng đường nét xinh xắn Thiên An nhanh chóng gây ấn tượng trong lòng khán giả trẻ cũng như fan của ca sĩ Jack. Sau 7 tháng sinh con gái đầu lòng, hiện tại Thiên An đã bắt đầu quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: Yan News