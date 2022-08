Thi Hoa hậu bị loại sớm, Trần Thanh Tâm đổ lỗi cho điều này

Trần Thanh Tâm là một cái tên không còn xa lạ với người chơi hệ TikTok cô nàng được nhiều người biết đến khi xuất hiện cùng những câu thả thính. Từ đó, như "diều gặp gió", hot girl Trần Thanh Tâm trở thành cái tên "rần rần" trên MXH, thế nhưng đi đôi với nó cũng không ít thị phi xung quanh những phát ngôn của cô nàng. Là một trong những cái tên nhận được nhiều lượng theo dõi khủng, tưởng chừng như Thanh Tâm sẽ "an phận" làm một TikToker triệu view. Nhưng cô nàng đã khiến khán giả "ngơ ngác đến bật ngửa" khi thông báo sẽ đến cuộc thi Hoa hậu Thể Thao Việt Nam với quyết tâm cao. Vừa qua, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Thể Thao Việt Nam đã diễn ra, sau một hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, Nhưng rất tiếc, Trần Thanh Tâm đã phải dừng chân khá sớm ở Top 15. Tuy kết quả thi có phần không thuận lợi nhưng sau hậu trường Trần Thanh Tâm có vẻ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và yêu đời. Mới đây, xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn phỏng vấn của Thanh Tâm khi được các phóng viên hỏi về yếu tố nào đã khiến cô không thể nào đi sâu hơn và dừng chân tại Top 15. Có lẽ, mọi lý do của Thanh Tâm đều bắt nguồn từ "xui", nàng hot girl đã hài hước chia sẻ: "Tại lúc té á mọi người (hí hí), cứ mỗi lần té là nó viral thôi ạ". Cụ thể, trong buổi họp báo của đêm thi Hoa hậu, Thanh Tâm diện một chiếc váy đỏ ngắn, khoe đôi chân dài mà cô nàng tự nhận hơn 1m. Mái tóc dài thả xoăn, nhẹ nhàng, nụ cười duyên dáng theo phong cách "chuẩn hoa hậu". Nhưng đang "chill" với màn trình diễn của mình thì cô nàng bỗng bị trẹo chân dẫn đến suýt ngã nhào ra sàn. Rất may, Thanh Tâm đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần thi của mình và không quên nở một nụ cười thật tươi để đỡ "quê". Như được "vũ trụ" mách bảo, Thanh Tâm dường như đã ấn định được kết quả bản thân sẽ "out top" sau màn trình diễn catwalk suýt sấp mặt của mình. Ngoài ra, khi được hỏi có định tham gia một cuộc thi hoa hậu nào nữa không? Thanh Tâm đã khẳng định: "Thi Hoa hậu thì đây là lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối. Em cảm thấy em không thể hợp với hoa hậu mọi người ơi". Thanh Tâm sở hữu chiều cao 1m7, cùng với đó là số đo ba vòng vô cùng hấp dẫn. Dù xuyên suốt quá trình thi, cô cũng được đánh giá là một trong những thí sinh mang lại ấn tượng mạnh với BGK và khán giả.

