Gái xinh Trần Thanh Tâm bị bóc mẽ nhan sắc trên sóng truyền hình

Trần Thanh Tâm là một trong hot girl nổi đình đám trên mạng xã hội với nhiều thước video ngắn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng ngần không tỳ vết. Sau khi gặp nhiều drama không đáng có, hot girl Trần Thanh Tâm quyết định ghi danh để khẳng định bản thân mình tại một cuộc thi hoa hậu. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi, hot girl TikTok gốc Gia Lai này bị bóc mẽ nhan sắc thật trên sóg truyền hình thông qua nhiều tập thử thách của cuộc thi. Không hiểu vì lý do ánh đèn hay góc quay "hại", mà Thanh Tâm da trở nên xỉn màu trông thấy, khuôn mặt tròn trịa hơn hẳn bình thường dù cô đã xoã tóc. Tông trang điểm kiểu này khiến hot girl đình đám bị mất điểm nhiều phần trong lòng người hâm mộ. Bên cạnh đó, netizen được dịp đào lại cơ thể đường cong "vàng" của Trần Thanh Tâm cũng bị đem ra so sánh hình trên mạng và thực tế. Trần Thanh Tâm bị nhận xét là eo bánh mì, khi diện bikini ngay lập tức bị lộ rõ khuyết điểm phía hai bên hông khi ghi hình trực tiếp. Nhưng ảnh do chính người đẹp tự đăng lại "vòng nào ra vòng đó" rõ ràng. Ngay từ khi Thanh Tâm quyết định lấn sân vào showbiz với nhiều vai trò khác nhau, hot girl 10x luôn phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về mặt hình thể, cũng gương mặt không hề được lung linh như mạng xã hội. Nhiều netizen cho rằng Trần Thanh Tâm đã sử dụng "filter" quá nhiều để tạo ra một dung mạo khá xinh đẹp "ảo", nên khi ghi hình thực tế đã có phần nào gây thất vọng. Ngoài thân hình, thời gian gần đây, Thanh Tâm liên tục xuất hiện với gương mặt khác lạ dính nghi vấn thẩm mỹ. Chiếc môi tều và phần cằm nhọn chính là đặc điểm trên gương mặt khiến Thanh Tâm vướng nghi vấn thẩm mỹ để tự tin thi Hoa hậu. Hơn thế nữa, Trần Thanh Tâm lại gây mất điểm khi để lộ miếng đệm ngực màu trắng. Điều này khiến chiếc đầm màu đỏ của cô nàng trở nên kém sang hơn rất nhiều.

