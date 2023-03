Theo chồng bỏ cuộc chơi, nữ tiếp viên hàng không vẫn nổi như cồn

Lê Phan Ngọc Lan sinh năm 1992, là cựu tiếp viên hàng không hãng Asian Airlines, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Sau khi lấy chồng, sinh con, cựu nữ tiếp viên hàng không dành hầu hết thời gian để chăm sóc tổ ấm và tự kinh doanh riêng. Ngọc Lan chia sẻ: “Mình không biết phải làm sao. Thế nhưng anh nhà đã động viên mình rất nhiều, là hai đứa cũng đến lúc tiến tới mối quan hệ lâu dài và sẵn sàng làm bố mẹ rồi. Thế nên mình quyết định sinh bé. Lần đầu làm mẹ, mình cảm thấy bản thân còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi thôi và chưa có nhiều kinh nghiệm”. Nói về kỷ niệm của 2 lần sinh con, chị Lan cho biết lần đầu chị vượt cạn đúng vào dịp VTV có sự kiện quay hình da kề da. Vốn dĩ không có sự sắp đặt trước, mà một bác sĩ đã tới rồi nói với Ngọc Lan: “Trông cháu xinh nhất phòng đẻ nên cho cô quay hình cháu được không”. Lúc đấy cựu nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp khá bỡ ngỡ và ngại nhưng vì muốn lưu giữ kỷ niệm ngày sinh bé nên đã đồng ý. Còn quá trẻ nhưng chị Lan đã dám nghỉ công việc bao người mơ ước để trở về vun vén, xây dựng gia đình. Đây là quyết định táo bạo, sự hi sinh mà chẳng phải người nào cũng dũng cảm thực hiện. Người đẹp gây chú ý trên MXH khi thường xuyên đăng tải những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu khiến ai cũng phải ao ước. Ngọc Lan từng chia sẻ không may mắn có được tuổi thơ đầy đủ cả cha lẫn mẹ nên Ngọc Lan luôn coi việc làm dâu và có mẹ chồng "điểm 10" như hiện tại là sự bù đắp may mắn. Không chỉ được mẹ chồng quan tâm, thấu hiểu, Ngọc Lan và mẹ chồng còn vô cùng "hợp cạ", thường thảo luận, cùng xem clip về các cách làm đẹp cũng như đi spa với nhau. Trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", cô Thu Nga - mẹ chồng Ngọc Lan cũng tiết lộ, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã có cảm tình với con dâu tương lai vì quá xinh. Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Ngọc Lan còn gây ấn tượng bởi vóc dáng thon gọn dù đã trải qua 2 lần sinh.

