Thêm bằng chứng, Hàn Hằng vòng 2 to bất thường nghi vấn mang bầu

Mới đây, netizen cũng không khỏi mừng thầm khi soi ra được Hàn Hằng dường như đã có "tin vui". Cụ thể, trong một video đu trend bài hát APT, Hàn Hằng đã diện một bộ quần áo liền thân. Bụng của nàng hot girl lùm xùm thấy rõ, trong khi bình thường Hàn Hằng thường rất gầy và có vòng 2 phẳng lỳ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng tất cả chỉ là do... chiếc quần phản chủ. Bởi chỉ cách đây vài tuần, Hàn Hằng vẫn còn diện áo crop top khoe khéo vòng bụng phẳng lỳ của mình. Sau màn cầu hôn bất ngờ, ai cũng mong đợi Hàn Hằng lẫn Huy Me đều sớm đưa ra thông báo chính thức. Huy Me và Hàn Hằng là một trong những cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chàng là YouTuber đời đầu, xuất thân trong gia đình có điều kiện, thiên hướng về nghệ thuật. Trong khi đó, nàng cũng nổi tiếng không kém khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body nóng bỏng và được nhắc đến với tên "hot girl tạp hoá". Hàn Hằng và Huy Me để lộ hint hẹn hò từ năm 2019. Suốt 4 năm qua, cặp đôi liên tục vướng vào nhiều tin đồn như có "người thứ ba" hay rạn nứt tình cảm. Hàn Hằng còn từng có quãng thời gian biến mất khỏi MXH sau hàng loạt ồn ào như PR sản phẩm kém chất lượng, trượt tay lộ ảnh nhạy cảm với Trang Lou - Tùng Sơn (em gái và em rể Huy Me)... Hiện tại, Hàn Hằng và Huy Me được nhận xét đều là phiên bản tốt hơn trong tình yêu khi có mối tình nhẹ nhàng và trưởng thành. Sau màn cầu hôn, dân mạng đang nóng lòng ngóng đợi những thông báo tiếp theo của couple Hàn Hằng và Huy Me.

