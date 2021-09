Thay MC Diệp Chi, “hot girl 7 thứ tiếng” bị khui ảnh táo bạo

Những ngày qua, khán giả của Đường lên đỉnh Olympia đã vô cùng bất ngờ khi " hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy thay thế MC Diệp Chi. Ngay sau đó, mọi thông tin về Khánh Vy được cư dân mạng săn tìm, đặc biệt nhiều người còn khui lại loạt hình ảnh diện nội y, trang phục táo bạo mà hot girl này từng đăng tải lên MXH. Nổi lên vào năm 2016 cho tới khi là tân MC Đường Lên Đỉnh Olympia, hot girl Khánh Vy trung thành với phong cách kín cổng cao tường. Tuy nhiên cũng có lúc cô gái này chịu "lột xác" với những shoot hình cực táo bạo. Khánh Vy từng quyết định "thả cửa" bằng một bộ hình nội y táo bạo, đăng tải lên MXH khiến ai cũng ngỡ ngàng. Là một cô gái yêu thích phong cách trẻ trung, thời thượng, Khánh Vy hiếm khi mặc hở bạo. Vậy nên khi loạt khoảnh khắc này được khui ra, không ít netizen cảm thấy bất ngờ. Dẫu không sở hữu body "bỏng mắt" như nhiều mỹ nhân nhưng đây được xem là màn "thoát xác" đắt giá nhất của Khánh Vy từ trước tới nay. Khánh Vy là một trong những nữ MC của VTV có profile cực đỉnh. Được biết, cô nàng từng học tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), theo học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại giỏi. Năm 17 tuổi, Khánh Vy nổi tiếng nhờ đoạn video "bắn 7 thứ tiếng" và nổi đình đám trên MXH. Sau đó, nhờ thực lực của mình, cô được cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới Tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS,... Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, khả năng ăn nói lưu loát thì Khánh Vy còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản "khủng" ở tuổi 22. Khánh Vy từng tiết lộ đã mua xe hơi cho bản thân và một mảnh đất tặng bố mẹ. Theo dõi những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy "hot girl 7 thứ tiếng" sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Trong đó, bộ sưu tập túi hiệu của Khánh Vy khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

