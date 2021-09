"Hot girl 7 thứ tiếng" tiết lộ hậu trường Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chính thức lên sóng chiều 26/9. Trong mùa giải mới, ngoài việc công bố luật chơi mới và giao diện mới, chương trình cũng công bố nữ MC mới là " hot girl 7 thứ tiếng" - Trần Khánh Vy. Trước giờ phát sóng tập đầu tiên ngày 26/9, trên fanpage "Đường lên đỉnh Olympia" đã có đoạn video chia sẻ cảm xúc của Trần Khánh Vy khi lần đầu đảm nhận vai trò quan trọng cho chương trình. Trong video, Khánh Vy chia sẻ: "Ngay ở tập ghi hình đầu tiên, mình đã bị ekip nhắc nhở phải nói to lên. Cảm xúc của mình là lo lắng, hồi hộp, căng thẳng. Mình vẫn là một người còn trẻ, tuổi nghề còn ít. Trong khi các anh chị đi trước thì rất tài giỏi, đều là các BTV, nhà báo giàu kinh nghiệm... Vì vậy, mình khá lo lắng về nhiệm vụ lần này. Mình hy vọng, ngay ở tập phát sóng đầu tiên, chương trình và các bạn thí sinh sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả mặc dù có thay đổi format". "hot girl 7 thứ tiếng" tiết lộ thêm. Khán giả hỏi rằng, liệu Khánh Vy có xuất hiện ở một điểm cầu đảm nhiệm vai dẫn hay không, "hot girl 7 thứ tiếng" cũng lần đầu tiết lộ. Cụ thể, Khánh Vy cho biết: "Mình chưa từng có suy nghĩ hay mơ ước được trở thành thí sinh của Olympia, nhưng mình đã từng mơ sẽ được dẫn điểm cầu truyền hình trực tiếp tại THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An". Trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia, khán giả động viên Khánh Vy, cho rằng cô đã nỗ lực làm tốt vai trò trong lần đầu tiên dẫn dắt chương trình. Đặc biệt, bình luận nhiều nhất dành cho Khánh Vy là khen cô gái sinh năm 1999 xinh đẹp, cười tươi tắn. Trần Khánh Vy nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ clip nhại 7 thứ tiếng vào năm 2016 khi cô 17 tuổi, từ đó cô có nick-name "hot girl bắn 7 thứ tiếng". Chính clip nhại 7 thứ tiếng là bàn đạp giúp Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới giải trí, trở thành MC và những hoạt động khác giúp cô có thu nhập "khủng" ở tuổi 20. Trong 5 năm sau khi nổi tiếng, Khánh Vy đã làm được những điều ấn tượng. Cô là khách mời số đầu tiên của chương trình 8IELTS (bây giờ là IELTS Face off) và cũng là lần đầu tiên được đặt chân vào Đài truyền hình Việt Nam (năm 2016). Cùng năm đó, Khánh Vy nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm. Khánh Vy cũng được tin tưởng giao dẫn chương trình Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1; Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up (năm 2017). Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

