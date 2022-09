"Thánh nữ Bolero" Jang Mi vừa được cầu hôn từng nổi tiếng ra sao?

Mới đây, trong series "Taste and Sing", Jang Mi lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến " Thánh nữ Bolero" đồng ý với lời cầu hôn của bạn trai. Trước đó, cô nàng từng gây bão mạng này khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi chia sẻ tin vui này. Theo tìm hiểu, ông xã tương lai của Jang Mi là doanh nhân đang làm việc ở lĩnh vực dược phẩm. "Thánh nữ Bolero" thừa nhận bản thân đã “phải lòng” người ấy bởi cách anh đối xử với cô và những người thân trong gia đình. Cụ thể, Jang Mi nói về lý do nhận lời cầu hôn rằng: "Với tôi, chuyện tình cảm muôn màu và đặc biệt là cái duyên đến đúng thời điểm. Tình cảm đến từ những điều rất giản dị và bản thân chuyện tình cảm của Mi là cũng thế. Hai người đến với nhau, tìm hiểu như bao cặp đôi khác rồi dần biết lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn". Jang Mi được biết đến là một hiện tượng mạng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Bắt đầu từ đoạn clip hát trên xe bus từ năm 2016, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình trong sáng, giản dị cùng giọng hát trong trẻo. Việc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội được cho là bước đệm giúp Jang Mi đến với âm nhạc và theo đuổi sự nghiệp làm ca sĩ chuyên nghiệp. Ở tuổi 26, giọng ca quê Cần Thơ cho biết cô bước sang giai đoạn trưởng thành để tự do khám phá, thử nghiệm những điều mới mẻ trong âm nhạc. Jang Mi cũng không ngại thay đổi, làm mới bản thân để phục vụ thị hiếu của khán giả. Một điểm nhấn trong sự nghiệp của Jang Mi chính là MV "Đôi ta" hợp tác cùng rapper người Hàn - Jeong Min Hyuk. Trong video, giọng ca 9X khoe khả năng hát tiếng Hàn tiến bộ. Ngoài việc phát hành MV, Jang Mi còn ấp ủ dự án web-drama sẽ ra mắt trong năm nay. Đồng thời, giọng ca 9X tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Nếu như ngày đầu bước chân vào showbiz, Jang Mi có phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng, ngây thơ thì giờ đây đã có sự thay đổi. Trên trang cá nhân, Jang Mi thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng gợi cảm, quyến rũ. Nổi tiếng 6 năm, Jang Mi đã quen với cảm giác được mọi người biết đến và nhận ra, thay vì những ngày đầu còn nhút nhát. Tuy nhiên, giọng ca 9X mong muốn được khán giả biết đến và ghi nhận bằng tài năng, giọng hát cùng nhưng sản phẩm âm nhạc đầu tư, chất lượng.

Mới đây, trong series "Taste and Sing", Jang Mi lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến " Thánh nữ Bolero" đồng ý với lời cầu hôn của bạn trai. Trước đó, cô nàng từng gây bão mạng này khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi chia sẻ tin vui này. Theo tìm hiểu, ông xã tương lai của Jang Mi là doanh nhân đang làm việc ở lĩnh vực dược phẩm. "Thánh nữ Bolero" thừa nhận bản thân đã “phải lòng” người ấy bởi cách anh đối xử với cô và những người thân trong gia đình. Cụ thể, Jang Mi nói về lý do nhận lời cầu hôn rằng: "Với tôi, chuyện tình cảm muôn màu và đặc biệt là cái duyên đến đúng thời điểm. Tình cảm đến từ những điều rất giản dị và bản thân chuyện tình cảm của Mi là cũng thế. Hai người đến với nhau, tìm hiểu như bao cặp đôi khác rồi dần biết lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn". Jang Mi được biết đến là một hiện tượng mạng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Bắt đầu từ đoạn clip hát trên xe bus từ năm 2016, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả nhờ ngoại hình trong sáng, giản dị cùng giọng hát trong trẻo. Việc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội được cho là bước đệm giúp Jang Mi đến với âm nhạc và theo đuổi sự nghiệp làm ca sĩ chuyên nghiệp. Ở tuổi 26, giọng ca quê Cần Thơ cho biết cô bước sang giai đoạn trưởng thành để tự do khám phá, thử nghiệm những điều mới mẻ trong âm nhạc. Jang Mi cũng không ngại thay đổi, làm mới bản thân để phục vụ thị hiếu của khán giả. Một điểm nhấn trong sự nghiệp của Jang Mi chính là MV "Đôi ta" hợp tác cùng rapper người Hàn - Jeong Min Hyuk. Trong video, giọng ca 9X khoe khả năng hát tiếng Hàn tiến bộ. Ngoài việc phát hành MV, Jang Mi còn ấp ủ dự án web-drama sẽ ra mắt trong năm nay. Đồng thời, giọng ca 9X tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Nếu như ngày đầu bước chân vào showbiz, Jang Mi có phong cách thời trang nữ tính, nhẹ nhàng, ngây thơ thì giờ đây đã có sự thay đổi. Trên trang cá nhân, Jang Mi thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình. Nhiều người nhận xét cô nàng ngày càng gợi cảm, quyến rũ. Nổi tiếng 6 năm, Jang Mi đã quen với cảm giác được mọi người biết đến và nhận ra, thay vì những ngày đầu còn nhút nhát. Tuy nhiên, giọng ca 9X mong muốn được khán giả biết đến và ghi nhận bằng tài năng, giọng hát cùng nhưng sản phẩm âm nhạc đầu tư, chất lượng.