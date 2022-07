“Thánh nữ Bolero” Jang Mi khoe được cầu hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, "Thánh nữ Bolero" Jang Mi đăng tải khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Đồng thời, cô viết: "I said yes!" (Tạm dịch: Tôi đã nói đồng ý). Phía bạn trai của Jang Mi cũng chia sẻ hình ảnh cầu hôn và viết: "And suddenly life is so fulfilled. She said yes!" (Tạm dịch: Cuộc sống bỗng trở nên trọn vẹn. Cô ấy đã nói đồng ý). Bạn trai của Jang Mi là doanh nhân, điển trai, phong độ.Jang Mi vốn là ca sĩ kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Dân Việt Jang Mi bắt đầu nổi tiếng qua các video hát trên xe buýt, clip cover trên mạng vào năm 2016. Cô được cư dân mạng ưu ái gọi là "thánh nữ Bolero" bởi nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc như "Duyên phận", "Vùng lá me bay". Jang Mi chăm chỉ đi hát sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội. "Thánh nữ Bolero" nỗ lực trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thay vì bị gắn mác “hot girl cover”. Năm 2021, cô đoạt giải thưởng "Nữ ca sĩ quốc tế xuất sắc" tại World Star Awards 2021 tổ chức ở Hàn Quốc. Jang Mi chuyển hướng từ Bolero sang nhạc trẻ và liên tục tung MV nhưng đến nay chưa có dự án gây sốt. Ngoài ca hát, Jang Mi còn đóng phim. Cô từng tham gia phim "Yêu nhầm con gái ông trùm" 2, "Tìm vợ cho bà". Xem MV "Nhớ thương làm chi" của Jang Mi. (Nguồn Vietnamnet).

