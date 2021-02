"Thánh biểu cảm" Corgi qua đời, netizen tỏ lòng thương tiếc

Mới đây thông tin "Thánh biểu cảm" Corgi có tên Gen không còn nữa khiến nhiều fan hâm mộ của chú chó này trên thế giới vô cùng nuối tiếc. Gen sinh ngày 3 tháng 5 năm 2015 được biết đến là chú chó Corgi "siêu cấp đáng yêu" của một gia đình người Nhật. Gen nổi tiếng nhờ biểu cảm đa dạng có "1-0-2" của mình. Gen hiện là một trong những chú chó biểu cảm nổi tiếng nhất trên mạng xã hội và đang sở hữu 202 ngàn lượt theo dõi trên Instagram (@genthecorgi) - một con số khổng lồ mà nhiều người mơ ước và vẫn đang tăng lên hàng ngày. Tuy nhiên ít ai biết rằng chú chó nhỏ mắc phải nhiều căn bệnh và không may qua đời vào ngày 14/2/2021 vừa qua. Chủ nhân của chú chó đã chia sẻ thông tin này trên Instagram khiến nhiều người xúc động. Chủ nhân của Gen chia sẻ: "Đây là cách chúng ta nhớ về em ấy: dũng cảm và tự do tự tại. Em luôn lạc quan trong suốt hành trình và khiến chúng ta mỉm cười vào những ngày tồi tệ nhất. Chúng tôi cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ suốt nhiều năm qua. Tuy rất đau lòng nhưng thực sự cảm thấy được an ủi khi biết em ấy được yêu thích nhiều như vậy. Xin đừng nhớ em ấy với nỗi buồn mà hãy nhớ tới em ấy bởi sự vui vẻ, hạnh phúc" Gia đình của chú chó cho biết, dù rất đau lòng nhưng họ cảm thấy được an ủi khi biết rằng Gen được rất nhiều người yêu quý. Đi kèm với bài đăng này là một bức ảnh đáng nhớ của Gen khi chú chó đang chạy trên đường trải đầy lá vàng. Bài thông báo này đến nay đã thu hút gần 50.000 lượt tương tác. Rất nhiều người đã để lại bình luận an ủi, động viên gia đình của chú chó. Một người dùng nói rằng họ cảm ơn chủ nhân của chú chó vì đã làm tất cả những gì có thể cho Gen: "Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến Gen với nụ cười trên môi". Một người dùng khác an ủi gia đình Gen vì mất mát và cho rằng chú chó đã mang lại niềm vui cho nhiều gia đình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: LINH KA "Em Cũng Có Tuổi Thơ Dữ Dội Đấy Chứ !" - Nguồn: YAN News

