Tháng 8 tới, dân thích xê dịch nên đi đâu?

Hòn đảo Madeira của Bồ Đào Nha nằm cách Ma Rốc khoảng hơn 200km về phía Tây. Madeira nổi tiếng với lễ hội rượu vang, diễn ra từ ngày 25-8 đến ngày 15-9. Bên cạnh đó, hòn đảo còn có các cảnh đẹp thiên nhiên phong phú. Ảnh: cntraveler.com Kenya là một trong những quốc gia tuyệt vời để ngắm động vật hoang dã. Theo đó, khu bảo tồn quốc gia Masai Mara là một trong những trải nghiệm hấp dẫn tại Kenya. Vào mùa di cư, hàng triệu con linh dương đầu bò di chuyển, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: cntraveler.com Thị trấn Woodstock, bang Vermont của Mỹ được đánh giá là một trong những thị trấn đẹp nhất nước Mỹ. Thị trấn còn sở hữu những dãy nhà theo kiến trúc New England. Du khách có thể đi tham quan, chụp ảnh hoặc thưởng thức các ly bia được làm thủ công. Ảnh: Northshore Magazine Grenada là một quốc đảo thuộc vùng biển Caribe, gồm một đảo chính và sáu đảo nhỏ hơn nằm gần nhóm đảo Grenadines. Đến đây, du khách có thể “thả” mình trên những bãi biển cát trắng, nghỉ dưỡng tại các khu resort hay hòa mình vào những bữa tiệc ngoài bãi biển đặc trưng của vùng Caribe. Ảnh: Six Senses La Sagesse Grenada Mùa Hè tại Mỹ là mùa của những hội chợ truyền thống. Hội chợ lớn thứ hai của quốc gia này nằm tại bang Minnesota. Khi đến đây, du khách có thể xem triển lãm xe cổ, các buổi hòa nhạc ngoài trời và hàng trăm gian hàng ẩm thực. Ảnh: cntraveler.com Gyrfalcon là một quần đảo tại Canada, được tạo thành từ 200 hòn đảo nhỏ. Nếu may mắn, du khách cũng có thể ngắm được hiện tượng cực quang hiếm thấy. Ảnh: ungavapolarecotours.com Đảo Sardinia ở Ý nổi tiếng với bờ biển Smeralda với bãi cát trắng, nước biển trong vắt. Ngoài tắm biển, du khách cũng có thể thưởng thức những món hải sản tươi hay các món ăn nổi tiếng của Ý như bánh pizza, mỳ ống… Ảnh: cntraveler.com Thung lũng Napa tại bang California, Mỹ là một trong những nơi tuyệt vời nhất để du lịch vào tháng 8. Du khách có thể tìm đến khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort and Residences Thung lũng Napa, được xây dựng trên một nhà máy rượu đang hoạt động. Ảnh: Four Seasons Resort and Residences Bang Utah của Mỹ nổi tiếng với các công viên quốc gia với những khung cảnh ngoạn mục. Đến đây, du khách cũng có thể tham quan công viên đồi cát hồng hay công viên Deer Creek. Ảnh: Amangiri Đảo Holbox nằm ở phía Đông Mexico, thuộc bán đảo Yucatan. Tháng 8 đang là mùa cá nhám voi tại đây. Du khách có thể thuê phòng tại khách sạn Las Nubes de Holbox, nơi du khách có thể tham gia vào các tour lặn biển ngắm cá. Ảnh: Centurion Magazine

