Thả dáng chuẩn nàng thơ, hot girl Xoài Non được ví “Rosé bản Việt“

Xoài Non đang là hot girl nổi tiếng trên MXH, cô để lại dấu ấn trong lòng cư dân mạng bởi sự thân thiện và đặc biệt là nhan sắc không điểm trừ. Mới đây, hot girl Xoài Non đăng tải hình ảnh thả dáng bên vườn hoa chuẩn nàng thơ gây chú ý. Đặc biệt netizen dành hết lời khen ngợi cho nhan sắc của cô nàng. Vốn có hình thể mảnh khảnh, gương mặt trong trẻo nên gái xinh 2K2 được fan khen là "thần tiên tỷ tỷ" với khung ảnh này. Không còn là những bộ cánh ôm sát mỹ nhân sinh năm 2002 như hóa nàng thơ với thiết kế xếp tàng tông xanh nhạt. Ngoài ra mái tóc sáng màu được cô cột gọn gàng phía sau cũng làm bà xã Xemesis trở nên thu hút. Điều đáng nói là hình ảnh mới của Xoài Non khiến cư dân mạng liên tưởng đến Rosé (BLACKPINK). Theo đó nữ idol cũng trung thành với mái tóc sáng màu và nổi tiếng với thời trang nàng thơ, váy áo điệu đà. Xoài Non thời gian gần đây cũng thường xuyên mặc các thiết kế có chất liệu voan và họa tiết hoa bay bổng. Bà xã streamer giàu nhất Việt Nam thậm chí còn thực hiện các bộ ảnh chuyên nghiệp với phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch này. Thông thường các người đẹp có tạo hình giống với thần tượng xứ Hàn sẽ nhận ý kiến trái chiều nhưng cách thể hiện của Xoài Non lại chẳng một lời tranh cãi. Kết hôn cùng nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ khán giả. Được mệnh danh là hot girl xinh nhất Instagram, Xoài Non luôn là tâm điểm chú ý, khen ngợi của cư dân mạng mỗi lần đăng tải hình ảnh. Xoài Non chưa từng làm người hâm mộ thất vọng về nhan sắc. Cô nàng luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trên MXH.

