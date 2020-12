Tâm Tít lộ vòng 2 to bất thường, dân tình vào hỏi thăm

Nhắc về dàn hot girl Việt đời đầu, nhiều người có lẽ chẳng thể quên được cái tên đình đám Tâm Tít. Người đẹp sinh năm 1989 đã có cuộc sống viên mãn sau khi kết hôn, nhan sắc cũng không ngừng thăng hạng. Thế nhưng từ khi làm vợ làm mẹ, cựu hot girl Tâm Tít lại trở nên kín tiếng hơn hẳn, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Mới đây, dân mạng bàn tán sôi nổi khi thấy ngoại hình khác lạ của cô nàng. Theo đó, một người bạn đã đăng tải đoạn clip Tâm Tít đang quẩy vui vẻ trên bar. Đáng chú ý, vòng 2 của hot girl đời đầu to bất thường. Nhiều nghi vấn được dân tình đặt ra với vòng 2 to bất người của Tâm Tít rằng cô nàng tiếp tục có bầu hay chỉ là tròn do việc ăn uống. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đoạn clip này đã được quay vào hồi tháng 5 năm 2020. Dưới những bình luận, dân mạng vẫn dành cho Tâm Tít những lời khen ngợi nhan sắc vẫn trẻ đẹp như hồi là hot teen đình đám. Hiện tại, Tâm Tít là một hot mom Hà thành với 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Sau khi yên bề gia thất, Tâm Tít ành phần lớn thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh làm đẹp. Những bức ảnh mới nhất được đăng tải lên Instagram Tâm Tít, cho thấy cô đang sở hữu một body hết sức nuột nà. Như vậy, chuyện có bầu tập nữa của Tâm Tít chắc không thể xảy ra. Nhan sắc và body ấn tượng của Tâm Tít sau khi làm vợ và làm mẹ Những hình ảnh khoe body cực đỉnh của Tâm Tít gần đây khiến dân tình phải mê mệt. Mời quý độc giả xem video: Nữ sinh từng tặng hoa cho tổng thống Donald Trump 2 năm trước bây giờ ra sao? - Nguồn: SaoStar

