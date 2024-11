Đoàn Văn Hậu chăm chỉ khoe ảnh ông bố bỉm sữa

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đăng tải khoảnh khắc là một ông bố bỉm sữa chính hiệu khi cùng chơi đùa với con trai. Bé Lúa biểu cảm vô cùng thích thú khi được bố trêu. Khoảnh khắc em bé ngủ gục trên tay Văn Hậu khiến trái tim nhiều người tan chảy. Bờ vai vững chắc của nam cầu thủ như điểm tựa an yên cho bé Lúa yên giấc ngủ ngon. Từ sau khi có con trai đầu lòng, Đoàn Văn Hậu đã chính thức gia nhập hội nghiện con khi thường xuyên đăng tải ảnh con trai lên trang cá nhân. Ông bố trẻ có vẻ rất thành thạo trong việc lựa bế con sao cho đúng tư thế. Cậu bé sở hữu đôi má bánh bao, đôi mắt to tròn. Nhiều người nhận xét cậu bé sở hữu nhiều đường nét của bố mẹ. Không chỉ "nghiện con", Đoàn Văn Hậu cùng được nhận xét là một người rất yêu chiều vợ. Anh luôn đồng hành cùng với bà xã trong nhiều chuyến đi, đồng thời phụ giúp Doãn Hải My việc nhà cũng như chăm con. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới vào tháng 11/2023. Tháng 5/2024, cả hai đón con trai đầu lòng tên Lúa, tên thật là Đoàn Minh Đăng chào đời. Sau khi về chung nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc con trai. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng lập riêng cho con trai một tài khoản Instagram để chia sẻ những hình ảnh hàng ngày của bé. Ngoài tài năng trên sân cỏ, Đoàn Văn Hậu được nhiều người yêu mến khi là người đàn ông của gia đình, nhiều người hâm mộ còn đặt biệt danh cho anh là "ông bố quốc dân", "người chồng quốc dân". (Ảnh: IGNV)

