Tái xuất diện mạo mới, Linh Ka lấy lại cảm tình từ dân mạng

Linh Ka là một trong những cái tên hot girl gây được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Sau nhiều phát ngôn từng gây tranh cãi, Linh Ka của hiện tại đã chọn vào Nam tiến để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau nhiều năm định hình lại phong cách và xây dựng lại hình ảnh đúng với lứa tuổi, hot girl 18 tuổi Linh Ka đã dần lấy lại được cảm tình của cộng đồng mạng. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng gần đây, cô nàng đã buồn bã chia sẻ việc kênh YouTube hơn 600.000 lượt đăng kí cùng fanpage gần 2 triệu theo dõi của mình đã "bay màu". Những tưởng Linh Ka sẽ dành nhiều thời gian cho công việc cá nhân trong thời gian tới đây, thế nhưng mới đây thôi, rất nhiều fan của cô nàng lại sững sờ khi thấy Linh Ka quyết tâm lập hẳn một kênh Youtube mới mang tên Linh Ka Official và thẳng thắn chia sẻ việc sẽ gây dựng lại từ con số 0. Hot girl vừa tạo lại kênh YouTube với tên gọi Linh Ka Official và đã có vlog đầu tiên. Kênh YouTube đã thu hút hơn 1.000 người đăng kí và đạt gần 7.000 lượt xem ở vlog do tự tay cô nàng lên ý tưởng. Có thể thấy, hiện tại "hot girl thị phi" Linh Ka ngày nào đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Khi bước qua độ tuổi 18, cô nàng cũng đã có bắt đầu thay đổi phong cách quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn trong mức cho phép. Cô nàng cũng đã không còn mấy khi phải chịu những chỉ trích, gạch đá nhiều như trong quá khứ. Đồng thời, những phát ngôn và cách ứng xử của Linh Ka cũng trở nên chuẩn mực hơn khá nhiều. Cô nàng đã tự mình giải quyết các vấn đề cá nhân cũng như không còn phải chịu những chỉ trích từ cư dân mạng. Hình ảnh mới của cô nàng cũng được các fan rất đón nhận. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: LINH KA "Em Cũng Có Tuổi Thơ Dữ Dội Đấy Chứ !" - Nguồn: YAN News

