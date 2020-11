Xuất hiện ngoại hình lạ lẫm, Linh Ka khiến fan hoang mang

Từng có phát ngôn gây sốc trong giai đoạn mới nổi tiếng, Linh Ka là một trong những nhân vật khiến cư dân mạng bàn tán suốt thời gian dài. Theo thời gian, tên tuổi của hot girl 10x cũng đã không còn quá nổi bật như trước, nhưng điều đó cũng tỷ lệ ngược với độ gợi cảm của cô nàng, khi Linh Ka thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình tượng gợi cảm. Vốn quen thuộc với hình ảnh gợi cảm, tuy nhiên mới đây, nàng hot teen Hà thành một thời Linh Ka lại thể hiện phong cách thời trang xoay 180 độ khi diện đồ kín như bưng cùng lối trang điểm lạ lẫm. Bộ trang phục kín như bưng kết hợp cùng chiếc ba lô nâu giúp Linh Ka có một tổng thể đáng yêu, năng động, được đánh giá phù hợp với lứa tuổi hơn so với trước đây. Nếu như trước đây Linh Ka đã quá quen thuộc với đôi môi dáng mỏng, cong nhẹ thì trong hình ảnh này, bờ môi lại bị cho là có phần phồng và dày hơn trước, không giống với những hình ảnh trước đây mà cô từng chia sẻ. Điều này khiến cho khá nhiều người đặt nghi vấn cũng như những câu hỏi phải chăng thời gian gần đây cô nàng đã can thiệp thẩm mỹ. Ở một góc nhìn khác, có khá đông ý kiến tỏ ra bênh vực Linh Ka, cho rằng sự khác biệt có lẽ chỉ nằm ở cách thức trang điểm của nàng hot girl hoặc do việc không sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh mà thôi. Sớm lập nghiệp và tự kiếm tiền, hot teen Hà thành ngày nào giờ đã sở hữu lượng tài sản đáng ao ước so với những người cùng độ tuổi. Một mình dọn vào Sài Gòn năm 17 tuổi, Linh Ka lựa chọn sống xa gia đình và bạn bè để đến một nơi xa lạ lập nghiệp. Ở tuổi 18, Linh Ka đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong giới showbiz Việt bởi sự chững chạc, xinh đẹp, ăn nói biết suy nghĩ hơn trước. Ở lứa tuổi 18, những gì mà Linh Ka có được sang chảnh chẳng kém nhiều sao nữ đã hoạt động lâu năm. Cùng với sự nghiệp phát triển, phong cách thời trang của cô nàng cũng "lột xác" mà theo nhiều người nhận xét là "dừ" hơn trước. Không còn là hot teen ngây thơ, hồn nhiên ngày nào Linh Ka bắt đầu theo đuổi hình ảnh ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn rất gợi cảm, sang chảnh. Ảnh: IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Long Hoàng giải thích chuyện tình cảm với Linh Ka - Nguồn: SaoStar

