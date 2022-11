Tá hỏa nhan sắc Xoài Non khi chụp "cam thường"

Mới đây trên story Facebook, Xoài Non đã tung loạt clip ngắn khi bị quay lén. Khoảnh khắc ghi lại, nàng hot girl tham gia một sự kiện giải trí, có nhiều tên tuổi nổi tiếng góp mặt. Lần xuất hiện này, hot girl Xoài Non diện váy đen, phần ngực được cắt cúp vô cùng gợi cảm. Nhưng nổi bật nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp của nữ chính. Ở góc nào cũng vậy, dù quay thiếu sáng, cũng chẳng được tạo dáng nhưng Xoài Non rất khí chất. Đặc biệt, bà xã Xemesis còn ghi điểm với cách ứng xử thân thiện. Ở phần bình luận, dân mạng liên tục xuýt xoa khi nhìn loạt clip của Xoài Non. Cách đây ít ngày, 10X và chồng cũng tham gia đám cưới của nhà sản xuất âm nhạc Masew tại Sài Gòn. Trong khoảnh khắc bị chụp lén, Xoài Non diện chiếc đầm đen, tóc vàng nổi bật. Xoài Non trang điểm lộng lẫy, ngồi ở phía xa. Bức ảnh dù khá mờ nhưng ngoại hình nàng hot girl đúng là "đỉnh chóp". Được biết, trước đó Xoài Non cũng từng vô số lần bị chụp lén. Thế nhưng ngoại hình của cô nàng luôn được khẳng định dù bức ảnh ấy có sử dụng phần mềm chỉnh sửa hay không. Cách đây không lâu, Phí Ngọc Hưng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng vợ chồng Xemesis. Trong ảnh Xoài Non diện đồ đơn giản. Thế nhưng, cô vẫn ghi điểm với thần sắc tươi tắn. Nhan sắc của Xoài Non được kiểm chứng nhiều lần qua camera thường. Hình ảnh cô khi đã qua chỉnh sửa và bằng cam thường trông chẳng khác là bao.

Mới đây trên story Facebook, Xoài Non đã tung loạt clip ngắn khi bị quay lén. Khoảnh khắc ghi lại, nàng hot girl tham gia một sự kiện giải trí, có nhiều tên tuổi nổi tiếng góp mặt. Lần xuất hiện này, hot girl Xoài Non diện váy đen, phần ngực được cắt cúp vô cùng gợi cảm. Nhưng nổi bật nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp của nữ chính. Ở góc nào cũng vậy, dù quay thiếu sáng, cũng chẳng được tạo dáng nhưng Xoài Non rất khí chất. Đặc biệt, bà xã Xemesis còn ghi điểm với cách ứng xử thân thiện. Ở phần bình luận, dân mạng liên tục xuýt xoa khi nhìn loạt clip của Xoài Non. Cách đây ít ngày, 10X và chồng cũng tham gia đám cưới của nhà sản xuất âm nhạc Masew tại Sài Gòn. Trong khoảnh khắc bị chụp lén, Xoài Non diện chiếc đầm đen, tóc vàng nổi bật. Xoài Non trang điểm lộng lẫy, ngồi ở phía xa. Bức ảnh dù khá mờ nhưng ngoại hình nàng hot girl đúng là "đỉnh chóp". Được biết, trước đó Xoài Non cũng từng vô số lần bị chụp lén. Thế nhưng ngoại hình của cô nàng luôn được khẳng định dù bức ảnh ấy có sử dụng phần mềm chỉnh sửa hay không. Cách đây không lâu, Phí Ngọc Hưng chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng vợ chồng Xemesis. Trong ảnh Xoài Non diện đồ đơn giản. Thế nhưng, cô vẫn ghi điểm với thần sắc tươi tắn. Nhan sắc của Xoài Non được kiểm chứng nhiều lần qua camera thường. Hình ảnh cô khi đã qua chỉnh sửa và bằng cam thường trông chẳng khác là bao.