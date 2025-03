"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" khoe dáng đẫy đà

Xuất hiện trong lễ trao giải thưởng People of the year 2025, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera nhận được "cơn mưa lời khen" với nhan sắc cực phẩm, thần thái sang trọng, nụ cười rạng rỡ và làn da không tỳ vết tại buổi trao giải hoành tráng. Marian Rivera không chỉ gây sốt với vẻ đẹp trẻ trung, cuốn hút dù đã là "bà mẹ hai con" và chạm ngưỡng 40 tuổi, mà còn khiến công chúng trầm trồ với tạo hình lộng lẫy. Trong sự kiện, nữ diễn viên khoác lên mình chiếc đầm xanh đính đá lấp lánh, ôm sát tôn lên từng đường cong quyến rũ. Được biết, bộ cánh mà Marian Rivera diện trong đêm trao giải People of the year 2025 là tác phẩm của nhà thiết kế Việt Nam – Trà Linh. Mẫu đầm giúp Marian Rivera "sáng nhất thảm đỏ" mới đây có giá bán 15 triệu đồng, được nhà thiết kế may riêng trong 30 ngày. Marian Rivera sinh năm 1984, là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Philippines. Cô được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Marimar, Dyesebel, Amaya và Encantadia. Ngoài ra, Marian Rivera cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất ở Philippines, thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng. Sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng, vừa gợi cảm, quyến rũ, vừa dịu dàng, nữ tính, Marian Rivera còn được truyền thông và khán giả Việt ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines". Bên cạnh sắc đẹp và tài năng, một trong những điều ở Marian Rivera khiến nhiều người phải ngưỡng mộ là mối tình đẹp như cổ tích và tổ ấm vô cùng hạnh phúc bên tài tử Dingdong Dantes. Marian Rivera nên duyên ngoài đời thật với Dingdong Dantes sau khi cùng hợp tác trong loạt tác phẩm ăn khách như Chuyện Tình Nàng Tiên Cá, Vũ Điệu Hoang Dã…

