Nàng dâu hào môn Xoài Non lộ thân hình "cò hương" ái ngại

Vốn nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp lai nên mỗi lần đăng ảnh, hot girl Xoài Non (tên thật Trang Phạm, SN 2002) luôn nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Mới nhất trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn Xoài Non đã show loạt ảnh hậu trường của một buổi chụp ảnh. "Không thể nào mà ngầu được", gái xinh Xoài Non viết kèm theo đó là 3 icon biểu tượng cười ra nước mắt. Ở lần lên sóng này, bà xã Xemesis diện bộ bồ bó sát, cả quần lẫn váy đều không thể ngắn hơn được nữa. Nhưng tâm điểm chú ý chính là vóc dáng của nữ chính. Ngoài những ý kiến ngợi khen nhan sắc, rất nhiều dân mạng vào khuyên Xoài Non không nên ăn uống kiêng cữ quá bởi sắc vóc hot girl đã quá gầy rồi. Đáp lại tình cảm của mọi người, Xoài Non cho biết do thời gian này công việc bận rộn nên cô không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Ngoài ra, còn có tài khoản vô duyên khi để lại bình luận: "Xoài hạt lép". Chẳng cần đến Xoài Non ra mặt, một Facebooker khác sau đó vào mắng tài khoản kia "vô duyên, có vợ con rồi ăn nói không biết suy nghĩ". Xoài Non được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, Xoài Non từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Đồng thời, 10X cũng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn. Tên tuổi Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi anh là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",...

Vốn nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp lai nên mỗi lần đăng ảnh, hot girl Xoài Non (tên thật Trang Phạm, SN 2002) luôn nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Mới nhất trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn Xoài Non đã show loạt ảnh hậu trường của một buổi chụp ảnh. "Không thể nào mà ngầu được", gái xinh Xoài Non viết kèm theo đó là 3 icon biểu tượng cười ra nước mắt. Ở lần lên sóng này, bà xã Xemesis diện bộ bồ bó sát, cả quần lẫn váy đều không thể ngắn hơn được nữa. Nhưng tâm điểm chú ý chính là vóc dáng của nữ chính. Ngoài những ý kiến ngợi khen nhan sắc, rất nhiều dân mạng vào khuyên Xoài Non không nên ăn uống kiêng cữ quá bởi sắc vóc hot girl đã quá gầy rồi. Đáp lại tình cảm của mọi người, Xoài Non cho biết do thời gian này công việc bận rộn nên cô không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Ngoài ra, còn có tài khoản vô duyên khi để lại bình luận: "Xoài hạt lép". Chẳng cần đến Xoài Non ra mặt, một Facebooker khác sau đó vào mắng tài khoản kia "vô duyên, có vợ con rồi ăn nói không biết suy nghĩ". Xoài Non được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, Xoài Non từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Đồng thời, 10X cũng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn. Tên tuổi Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi anh là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",...