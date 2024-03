Sửa mũi lần 4, nhan sắc vợ của Mạc Hồng Quân gây chú ý

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ của Mạc Hồng Quân là Kỳ Hân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mũi sau phẫu thuật thẩm mỹ 10 ngày. Siêu mẫu Kỳ Hân chia sẻ: "Trộm vía không bị bầm tím hay bầm vàng gì luôn. Phần là bác sĩ mát tay. Phần là do cơ địa mình cũng lành. Mình chưa đến ngày cắt chỉ, và mũi cũng còn sưng". Bài đăng của Kỳ Hân nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của của người hâm mộ, họ so sánh hình dạng mũi mới - mũi cũ, cũng như bình luận về chuyện dao kéo của nàng WAG này. Kỳ Hân cho hay đây là thứ 4 cô can thiệp dao kéo vùng mũi, chi số tiền lên đến gần 90 triệu đồng, bao gồm chi phí sụn mới và tháo sụn cũ. Nàng siêu mẫu cũng chia sẻ thêm về việc Mạc Hồng Quân không ủng hộ vợ phẫu thuật thẩm mỹ từ nhiều năm nay, song ở lần này vì mũi của cô gặp vấn đề nên ông xã bắt buộc phải đồng ý và vẫn chăm sóc cô trong quá trình sửa mũi. Vì đã sửa nhiều lần nên Kỳ Hân có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc và chọn địa chỉ uy tín. "Hiện tại, vì mũi mới làm nên không thể đẹp ngay được, nó vẫn đang sưng, cánh mũi còn to,.... Muốn biết chính xác dáng mũi có đẹp hay không thì phải sau 6 tháng phẫu thuật, mũi mới được cố định phom dáng, thu gọn dần, nên tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Trong thời gian này, tôi uống ít nhất một ngày 3 lít nước lọc và uống nước ép trái cây thật nhiều. Tôi không kiêng khem quá nhiều, chỉ không đụng đến đồ uống chứa cồn, chất kích thích", Kỳ Hân chia sẻ. Kỳ Hân cũng cho biết hiện tại cô hài lòng với nhan sắc, vóc dáng, ngoại trừ phẫn mũi chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, Kỳ Hân đã chỉnh sửa mũi, cắt mí mắt, làm răng, nâng ngực.

