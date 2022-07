Sửa lại miệng, Trang Nemo lên sóng khiến netizen phát hoảng

Nổi tiếng là "hotgirl bán hàng", Trang Nemo còn được biết đến với nhan sắc nổi bật và tâm sức đầu tư cho vẻ đẹp của mình không kém người nổi tiếng nào. Bản thân là chủ của một cửa hàng kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, đây có lẽ cũng chính là một phần lý do khiến hot girl Trang Nemo rất chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân. Song có vẻ những phương pháp chăm sóc nhan sắc bình thường vẫn chưa đủ nên mới đây, Trang Nemo đã chọn cách động dao kéo khi phẫu thuật khóe miệng để có khuôn miệng đẹp và nụ cười tươi như ý. Vì vừa phẫu thuật xong và vết thương vẫn còn chưa lành, dấu vết dao kéo vẫn còn rất rõ trên miệng Trang Nemo. Thế nhưng, hot girl bán hàng online không ngại ngùng mà còn khoe cận cảnh ảnh chụp vết thương ở khóe miệng khiến nhiều người "yếu tim" phải hốt hoảng. Dưới bức ảnh của Trang Nemo, nhiều người không khỏi kinh hãi để lại bình luận: "Vết thương chưa lành nhìn sợ quá", "Có gì đẹp đâu mà khoe nhỉ" hay "Sao không đợi lành lặn xong xuôi rồi hãy khoe chị ơi"... Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn tin rằng đây là động thái đáp trả của Trang Nemo trước những bình luận kém duyên của một số anti fan cho rằng cô nên "sửa lại cái miệng". Sở dĩ những bình luận trên bắt nguồn từ việc Trang Nemo từng vướng nhiều thị phi trên mạng xã hội. Trước đó, Trang Nemo khiến dân mạng một phen xôn xao khi xảy ra drama xô xát với Trần My vì mâu thuẫn trong việc bán hàng. Trang Nemo đã bị chỉ trích một thời gian dài khi nhân viên của cô ẩu đả khiến một người bạn đi cùng Trần My bị thương. Sau loạt lùm xùm, Trang Nemo tái xuất và thường xuyên xuất hiện trong một số sự kiện của các sao Việt. Nhưng hình ảnh cũng như một số bộ trang phục của Trang Nemo tại các sự kiện này cũng vấp tranh cãi khi bị chê "ô dề", chưa phù hợp.

Nổi tiếng là "hotgirl bán hàng", Trang Nemo còn được biết đến với nhan sắc nổi bật và tâm sức đầu tư cho vẻ đẹp của mình không kém người nổi tiếng nào. Bản thân là chủ của một cửa hàng kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, đây có lẽ cũng chính là một phần lý do khiến hot girl Trang Nemo rất chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân. Song có vẻ những phương pháp chăm sóc nhan sắc bình thường vẫn chưa đủ nên mới đây, Trang Nemo đã chọn cách động dao kéo khi phẫu thuật khóe miệng để có khuôn miệng đẹp và nụ cười tươi như ý. Vì vừa phẫu thuật xong và vết thương vẫn còn chưa lành, dấu vết dao kéo vẫn còn rất rõ trên miệng Trang Nemo. Thế nhưng, hot girl bán hàng online không ngại ngùng mà còn khoe cận cảnh ảnh chụp vết thương ở khóe miệng khiến nhiều người "yếu tim" phải hốt hoảng. Dưới bức ảnh của Trang Nemo, nhiều người không khỏi kinh hãi để lại bình luận: "Vết thương chưa lành nhìn sợ quá", "Có gì đẹp đâu mà khoe nhỉ" hay "Sao không đợi lành lặn xong xuôi rồi hãy khoe chị ơi"... Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn tin rằng đây là động thái đáp trả của Trang Nemo trước những bình luận kém duyên của một số anti fan cho rằng cô nên "sửa lại cái miệng". Sở dĩ những bình luận trên bắt nguồn từ việc Trang Nemo từng vướng nhiều thị phi trên mạng xã hội. Trước đó, Trang Nemo khiến dân mạng một phen xôn xao khi xảy ra drama xô xát với Trần My vì mâu thuẫn trong việc bán hàng. Trang Nemo đã bị chỉ trích một thời gian dài khi nhân viên của cô ẩu đả khiến một người bạn đi cùng Trần My bị thương. Sau loạt lùm xùm, Trang Nemo tái xuất và thường xuyên xuất hiện trong một số sự kiện của các sao Việt. Nhưng hình ảnh cũng như một số bộ trang phục của Trang Nemo tại các sự kiện này cũng vấp tranh cãi khi bị chê "ô dề", chưa phù hợp.