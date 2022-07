Quay clip nhảy khoe đổ xăng G63, Trang Nemo bị mắng tơi tả

Dù nổi tiếng với tài livestream bán hàng online cùng sự nghiệp kinh doanh đáng nể nhưng Trang Nemo cũng nhận về không ít chỉ trích bởi một loạt "thị phi". Mới đây, hot girl Trang Nemo tiếp tục bị "ném đá" trong một clip sử dụng điện thoại tại cây xăng khi đang đổ xăng con xe G63. Cụ thể, do được nhiều người hỏi ''đổ đầy bình xe G63 sẽ là bao nhiêu'', hot girl thị phi này đã quay clip ghi lại quá trình đổ xăng G63 với số tiền lên đến 2,7 triệu đồng. Tưởng nhận được lời khen ngợi, Trang Nemo không ngờ bên dưới bình luận lại là hàng loạt chỉ trích liên quan đến việc dùng điện thoại tại cây xăng dù ngay cạnh đó có biển cấm. Theo nhận định của chuyên gia, trường hợp sử dụng điện thoại di động tại cây xăng, sóng điện thoại có thể tác động đến mạch điện tử làm phát ra tia lửa điện. Nếu không may, xung quanh chỗ người sử dụng có nồng độ xăng dầu đủ lớn để phát hỏa thì sẽ kết hợp với tia lửa điện từ điện thoại gây ra cháy, nổ rất nguy hiểm. Dưới phần bình luận xuất hiện nhiều lời chỉ trích, phẫn nộ về hành động của Trang Nemo có thể khiến nhân viên trạm xăng bị kỷ luật hoặc thậm chí đuổi việc nếu xảy ra trường hợp nguy hiểm. Tuy nhiên cũng có netizen bênh vực cô, cho rằng có thể bà chủ đất Sài thành dùng máy quay, không phải điện thoại. Bởi nếu dùng điện thoại sống ảo, chắc chắn cô đã bị nhắc nhở ngay. Trang Nemo bất ngờ nổi lên từ vụ ẩu đả với hot girl Trần My, chủ đề này từng khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán một thời gian dài. Từ vụ ẩu đả gây xôn xao đó, cuộc sống đời tư cũng như nhan sắc của hot girl Trang Nemo luôn được cư dân mạng đặc biệt để tâm đến. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng những livestream quảng cáo bán hàng nên trang cá nhân của Trang Nemo có lượng người tương tác khủng. Trên trang cá nhân, bà chủ shop thường xuyên khoe cuộc sống sang xịn bên siêu xe, hàng hiệu. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

