Sự thật "động trời" đằng sau vụ đỗ xe thiếu ý thức bị dán đầy băng vệ sinh

Tối 5/7 trên MXH, CĐM tiếp tục lan truyền hình ảnh chiếc xe ô tô màu đỏ bị dàn đầy băng vệ sinh phụ nữ. Theo phỏng đoán của nhiều người, lý do chiếc siêu xe này bị dán đầy băng vệ sinh là do người chủ xe đã đỗ xe thiếu ý thức. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số dân mạng khác cũng đã chia sẻ bức ảnh khác liên quan đến chiếc xe đỏ bị dán đầy băng vệ sinh. Theo đó, việc dán đầy băng vệ sinh trên xe này là chủ ý của chủ xe chứ hoàn toàn không phải là lý do đỗ xe ngang ngược. Nhiều người nhận ra, người đàn ông xuất hiện bên cạnh chiếc xe và cũng là chủ chiếc xe bị dán đầy băng vệ sinh đó là Dương Minh Tuyền (thánh chửi) từng 1 thời khiến CĐM điêu đứng. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều dân mạng đã đặt giả thuyết rằng liệu đây có phải 1 màn "câu like" của thánh chửi Dương Minh Tuyền sau khi ra tù. Cụ thể, trên fanpage quy tụ đông dân mạng cho biết: "Sau 1 thời gian nằm im nghe ngóng, chiều ngày hôm qua, tại Bắc Ninh người dân thấy Dương Minh Tuyền cùng 1 số người lấy BVS dán đầy xe và chạy lông nhông ngoài đường." Mặc dù việc Dương Minh Tuyền tự dán đầy băng vệ sinh lên xe của mình với mục đích gì thì chưa ai rõ nhưng trước đó không ít các trường hợp, các chủ xe đỗ xe trái ngang che lối vào nhà hay cửa hàng bị trừng phạt. Việc các chủ xe đỗ xe thiếu ý thức đã từng được CĐM lên tiếng chỉ trích nhưng dường như những "món đòn" trừng phạt vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh. Một cô gái dán đầy băng vệ sinh lên chiếc xe đỗ ngay trước cửa hàng của mình. Theo cô thì chiếc xe này đỗ khiến khách vào cửa hàng cô không có chỗ đi vào và chỗ để xe. Cách đây chưa lâu, một chiếc xe mang BKS Bắc Giang đã bị dán đầy băng vệ sinh vì đỗ ngang ngược ngay trước lối cửa hàng nước giải khát.

