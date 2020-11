Streamer giàu nhất Việt Nam khoe ảnh cưới, dân mạng tò mò về giá?

Mới đây, trước thềm đám cưới được cư dân mạng mong chờ nhất, cặp đôi " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và hot girl Xoài Non đã hé lộ bộ ảnh cưới cực xa hoa và lộng lẫy khiến dân tình không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ. Ngoài ra, chi tiết khiến nhiều người chú ý đó chính là bộ váy cưới tuyệt đẹp mà Xoài Non khoác lên mình. Được biết, cặp đôi đã chịu chi lên đến nửa tỷ để thực hiện bộ ảnh để đời này. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cặp đôi quyết định chi hơn 200 triệu để NTK nổi tiếng thiết kế ra 3 chiếc váy cưới cho cô dâu. Váy cưới của cô dâu Phạm Trang được lấy ý tưởng từ chiếc váy của nữ hoàng Ravenna. Chiếc váy còn được đính kết theo họa tiết hoàng gia, kết hợp 30.000 viên đá Swarovski ánh bạc và pha lê ánh trắng cực sang. Các váy cưới mà hot girl Xoài Non diện đều mang phom dáng bồng xòe, lộng lẫy với đá kết. Cô dâu của streamer giàu nhất Việt Nam đã diện thêm váy đuôi dài 3m lấy cảm hứng từ những chú thiên nga trắng, được đính kết lông vũ cầu kỳ ở phần đuôi. Váy có thiết kế trễ vai tựa đôi cánh mềm mại của thiên nga khi bay lượn trên bầu trời, nhấn nhá bởi 15.000 viên pha lê. Sự chịu chi của cặp đôi rich kid này đã khiến dân tình tròn mắt ngưỡng mộ, không chỉ lộng lẫy về ngoại hình mà kể cả không gian, váy áo của cô dâu chú rể cũng cực đẹp như trong truyện cổ tích. Chú rể Xemesis (Hiếu Nghiêm, sinh năm 1989) là streamer nổi tiếng, sở hữu kênh Youtube với gần 850.000 người đăng ký. Anh được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam" khi sở hữu siêu xe BMW I8 trị giá hơn 7 tỷ đồng cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu. Còn cô dâu của anh là Phạm Trang (tên thật là Phạm Thùy Trang), sinh năm 2002, là mẫu ảnh ở Sài Gòn. Instagram của nàng dâu trẻ có hơn 200.000 lượt follow. Được biết, Xemesis và Xoài Non gặp nhau tại một sự kiện game cuối năm 2018. Sau khi về nhà, Xoài Non đã add Facebook đối phương và Xemesis là người mở lời nhắn tin trước. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Xemesis đăng bức ảnh đầu tiên chụp cùng bạn gái lên trang cá nhân. Đến ngày 12/3/2019, Xemesis đã chính thức ra mắt bạn gái với bạn bè và người hâm mộ. Sau hơn 1 năm đính hôn, sắp tới đây cặp đôi chênh nhau 13 tuổi này sẽ chính thức nên duyên vợ chồng bằng siêu đám cưới được người hâm mộ mong chờ nhất năm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

