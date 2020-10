Streamer giàu nhất Việt Nam bất ngờ lộ ngày cưới bạn gái hot girl

Vào hồi gần cuối năm 2019, cặp đôi Xemesis - streamer giàu nhất Việt Nam hiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi đăng ảnh bạn gái Xoài Non (Trang Phạm) đang đeo trên tay chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương. Dù cặp đôi này đã tổ chức lễ đính hôn tại gia đình thế nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng tò mò về ngày cả hai chính thức lên xe hoa. Mới đây Xemesis và Xoài Non đã công khai thông tin sẽ làm đám cưới vào ngày 14/11 tại Landmark 81 - toà nhà cao nhất Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể trong Vlog "ăn chơi" tại vịnh Ninh Vân, Xemesis cho biết anh đã chọn được ngày làm ngày đám cưới của mình, còn đúng một tháng nữa thôi là ngày trọng đại này sẽ diễn ra. Vậy là, sau hơn 1 năm kể từ ngày cầu hôn, nam streamer đình đám đã chuẩn bị lên xe hoa cùng cô bạn gái hot girl xinh đẹp. Vào thời điểm làm đính hôn (11/2019), Xoài Non chỉ mới tròn 17 tuổi (sinh năm 2k2), còn Xemesis (sinh năm 1989) hơn vợ 13 tuổi. Dân mạng thực sự rất chờ đợi để được chiêm ngưỡng đám cưới của streamer giàu nhất Việt Nam. Vào ngày đính hôn năm ngoái, bữa tiệc của cặp đôi này được dân tình một phen ngưỡng mộ lên xuống trước dàn bê tráp nhà trai là VirusS, Pewpew, Masew... Không gian tổ chức đám hỏi ở 2 bên gia đình cũng cực kỳ hoành tráng. Chú rể đã tự lái chiếc BMW đến rước dâu khiến người theo dõi không khỏi trầm trồ. Khoảnh khắc tình bể bình của Xemesis và Trang Phạm. Kể từ khi công khai vợ sắp cưới, những video của Xemesis thường xuyên có sự xuất hiện của Thùy Trang, anh chàng gọi bạn gái với cái tên thân mật "Xoài Non". Được biết, cặp đôi này "trúng tiếng sét ái tình" từ một sự kiện về game. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

