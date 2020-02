Soi thân hình dàn hot girl trước khi có thân hình chuẩn vi diệu

Khi xuất hiện trong phim ngắn của vlogger He Always Smile, Salim (Hoàng Kim Ngân, SN 1992) ngay lập tức gây chú ý bởi nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu. Cô nàng trở thành một trong những hot girl Hà Thành được yêu mến. Sau đó, cô nàng bắt đầu tích cực hoạt động nghệ thuật bằng cách tham gia phim truyền hình Cầu vồng tình yêu và xuất hiện tại một số chương trình giành cho giới trẻ. Được yêu mến nhờ ngoại hình mũm mĩm nhưng hot girl Hà Thành quyết tâm giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn. Nhờ tích cực giảm cân nên hiện tại Salim sở hữu ngoại hình cực hoàn hảo với body chuẩn và khuôn mặt thu hút. Cô nàng trở thành mẫu ảnh được nhiều thương hiệu săn đón. Hot girl Lê Xuân Anh (SN 1995) từng khiến nhiều người trầm trồ khi công khai hình ảnh quá khứ, trước khi giảm cân của mình. Không ai có thể tin rằng, một cô gái có thân hình kém quyến rũ lại có thể thay đổi 180 độ chỉ sau 6 tháng. Hiện tại, Xuân Anh sở hữu chiều cao 1m67, cân nặng 50kg với 3 vòng 96-60-96 chuẩn không cần chỉnh. Quá xinh đẹp nên hot girl 9X dính vào không ít thị phi. Cô nàng từng bị cộng đồng mạng cho rằng khoe thân quá đà khi diện toàn trang phục sexy. Thậm chí có ý kiến còn nhận định chỉ có can thiệp dao kéo mới có được sự thay đổi lớn và nhanh chóng đến vây. Trước khi được mệnh danh là bản sao của ngọc nữ Tăng Thanh Hà, Lê Hà Trúc (SN 1996) từng sở hữu ngoại hình mập tròn. Khi còn là học sinh trung học, cô rất ngại xuất hiện trước đám đông vì tự ti cân nặng. Quyết tâm thay đổi, Hà Trúc chăm chỉ luyện tập, ăn uống khoa học, cô nàng giảm từ 62 kg xuống 48 kg. Sau khi giảm cân, Hà Trúc tự tin hơn hẳn, cô nàng thoải mái diện những trang phục khoe ba vòng gợi cảm. Thay đổi ngoại hình cũng giúp Hà Trúc bén duyên với nghề người mẫu, mở ra nhiều cơ hội cũng như mối quan hệ cho cô nàng. Xem thêm clip: Hotgirl Sa Lim hát cup song cực yêu gây sốt - Nguồn: Youtube

