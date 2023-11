Soi sắc vóc vợ Đoàn Văn Hậu trước thềm đám cưới cuối tháng 11

Tháng 11 này, hội fan bóng đá tưng bừng chờ đón tin vui của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My. Đôi trai tài gái sắc xứng đôi nhất nhì làng bóng đá Việt sẽ làm đám cưới vào ngày 26/11, chính thức về chung nhà với sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Để chuẩn bị cho đám cưới, mới đây vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã đi chụp ảnh cưới và lọt ngay vào tấm ngắm của "team qua đường". Chưa hết, trước thềm đám cưới được mong chờ, Doãn Hải My gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, tâm trạng phơi phới, vui tươi. Cụ thể, trong video mới nhất đăng tải lên mạng xã hội, Doãn Hải My phơi phới, vui tươi với tạo hình cực thoải mái. Nàng WAG biểu cảm quyến rũ, đôi môi hình trái tim nhẩm hát theo lời bài hát hot trend Tiktok. Bà xã Đoàn Văn Hậu thả tóc bung xoã, khéo khoe mái tóc dài mượt mà, bồng bềnh. Hải My để lại ấn tượng với tạo hình tiểu thư đài các, dịu dàng từ cách trang điểm, tạo kiểu tóc đến biểu cảm gương mặt trong hậu trường buổi chụp ảnh cưới. Nụ cười toả nắng, tràn đầy hạnh phúc của người đẹp bên cạnh Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng thả tim rần rần. Thời gian gần đây, Doãn Hải My đã lên cân trông thấy do những nỗ lực vỗ béo của Văn Hậu, cô nàng vẫn cuốn hút với gương mặt thanh tú, tràn đầy nét thanh xuân tươi trẻ và vóc dáng "đồng hồ cát" vạn người mê. Hải My tiết lộ bản thân rất bận rộn lo toan chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới cùng Đoàn Văn Hậu. Dù vậy, cô nàng vẫn thường xuyên cập nhật những hoạt động yêu thích của bản thân lên mạng xã hội. Nhan sắc Doãn Hải My những ngày cận đám cưới với Đoàn Văn Hậu.

