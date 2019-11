Soi nhan sắc cô gái từng bị cầu thủ đội tuyển Thái Lan cắm sừng

Là hậu vệ trong hàng ngũ tuyển Thái Lan nhưng Tristan Do lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi anh chàng mang 3 dòng máu Việt Nam, Pháp và Thái Lan. Không chỉ được chú ý nhờ khả năng chơi bóng tốt, đời tư của cầu thủ Tristan Do cũng được báo chí quan tâm. Anh chàng có mối tình đẹp với bạn gái Belle Widdows. Tháng 7 vừa qua, cầu thủ gốc Việt Tristan Do hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc bên bạn gái cùng trạng thái: "Words just aren’t enough to describe the past 4 years together" (Tạm dịch: Không từ ngữ nào có thể nói về hành trình 4 năm bên nhau). Được biết, bạn gái Tristan Do là người Singapore gốc Hoa. Cuối tháng 5 vừa qua, cô nàng đã tốt nghiệp ĐH Boston (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp, cô nàng sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Tristan Do và bạn gái quen nhau vào năm 2015, đến tết năm 2016 thì cả hai chính thức công khai tình cảm. Quãng thời gian yêu nhau, từng có lần chàng cầu thủ gốc Việt bị chính bạn gái Belle Widdows tố "bắt cá hai tay" trên mặt báo. Theo đó, Tristan bị bạn gái bắt quả tang khi đưa gái lạ vào khách sạn vui vẻ. Belle lúc đó đã làm ầm ĩ mọi chuyện, ném đá vỡ cửa kính ô tô ở khách sạn và chửi bạn trai thậm tệ. Phải cho đến khi cảnh sát tới giải quyết vấn đề thì cô nàng mới "hạ hoả". Tưởng chừng không thể tiếp tục bên nhau sau vụ bị "cắm sừng" đó nhưng cuối cùng Belle vẫn tha thứ cho Tristan. Cả hai hiện đang rất hạnh phúc. Tristan Đỗ và những phát biểu COI THƯỜNG Đội Tuyển Việt Nam..Chờ cái kết ở Mỹ Đình - Nguồn: Youtube

