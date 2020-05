Soi dàn nữ MC của "vũ trụ" VTV khiến anh em cứ đến giờ phải bật TV

Khánh Vy hiện đang là nữ MC – host của 8 Ielts – một chương trình dạy tiếng anh trên VTV7. “Con nhà người ta” là danh từ chính xác nhất để nói về cô nàng 22 tuổi này. Nổi lên với clip nói 7 thứ tiếng, nhưng đó chỉ là bàn đạp để Khánh Vy đến với công việc của một nữ MC VTV với các chương trình Follow us, 8 IELTS… Bên cạnh đó, 9X thường xuất hiện với vai trò MC song ngữ cho các sự kiện, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, thỉnh thoảng là mẫu ảnh thời trang. Sẽ không ai có cơ hội nhìn thấy Khánh Vy mệt mỏi, ủ rũ hay than phiền bởi vốn dĩ, Vy là cô gái luôn tích cực, yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Cùng làm host tại 8 Ietls của VTV7, Thảo Tâm chính là lý do xem TV của nhiều anh chàng. Thảo Tâm sinh năm 2000, là cô nàng hot girl không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập cực tốt với biệt danh “hot girl IELTS” bởi thành tích 8.5 Ielts trước đó. Chẳng cần đợi tới Mắt Biếc, cái tên Nguyễn Lâm Thảo Tâm mới được CĐM xướng danh nhiều như vậy: “Cô gái Hồng”, “cô Hồng kiên trì”… Hiện tại, Thảo Tâm là cái tên đang phủ sóng khắp mọi mặt trận của showbiz: Đóng phim, đóng MV, quay chụp quảng cáo, khách mời nhiều gameshow, nhiều chương trình về sao… Vũ Phương Thảo chính là một trong những MC trẻ nhất VTV tính tới thời điểm hiện tại. Hiện tại, Phương Thảo ngoài việc dẫn dắt các bản tin của VTV còn là 1 MC sự kiện khá đắt show. Phong cách thời trang ngoài đời của Phương Thảo nhận được khen ngợi vì vẻ hiện đại, thanh lịch, không kém phần quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp của Phương Thảo giúp cô ăn hình. Thêm vào đó, chính sự tự tin đã giúp nữ MC vững bước trên con đường của một biên tập viên dẫn chương trình đài truyền hình. Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc – 28 tuổi) là một trong những MC thời tiết nổi tiếng của Đài truyền hình với ngoại hình xinh đẹp. Mai Ngọc từng là hot girl Hà thành đời đầu, tuy nhiên cô nàng dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc ở đài và kinh doanh thời trang. Sau thời gian được mệnh danh là "cô gái thời tiết" Mai Ngọc đã chuyển dần hướng sang làm nội dung trong một chương trình mới cũng của đài VTV. MC Vũ Thu Hoài (sinh năm 1990, quê Tuyên Quang) nhận được sự chú ý lớn khi có gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Thời gian gần đây, Thu Hoài khiến dân mạng tò mò khi có những bình luận “thả thính” với thiếu gia Tuấn Hải – người yêu cũ của hot girl Ngọc Thảo. Mời quý độc giả xem video: Khi BTV MC VTV bắt theo TREND nhảy TIK TOK cực NHANH | Khoảnh khắc hài hước mặn trên truyền hình VN - Nguồn: Youtube

