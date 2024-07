Sở hữu vẻ ngoài "siêu thực", mẫu nhí dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Bước chân vào showbiz khi mới 2 tuổi, bé Cherry An Nhiên hiện đang là sao nhí hot nhất nhì Vbiz, cô bé có thu nhập khủng khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, trong một chia sẻ, mẹ An Nhiên từng khẳng định: "Trước đây, có nhiều báo và kênh truyền thông viết về mức cát-xê của Cherry An Nhiên là 25 triệu đồng/giờ. Tuy nhiên mức cát-xê này đã cách đây mấy năm rồi, và hiện tại mức cát-xê của An Nhiên khá là cao". Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn như búp bê, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi chúm chím. Nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải bé An Nhiên đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không, bởi gương mặt với những đường nét tinh xảo đến mức "siêu thực". Tuy nhiên, đáp trả lại những nghi ngờ, mẹ An Nhiên đã lên tiếng thừa nhận con có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng là "phẫu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ". Cụ thể, chị chia sẻ: "Góc nghiêng thần thánh của nàng. Mẹ con xin khẳng định là con có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng là phẫu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ. Chứ từ lúc sinh ra đến giờ là mặt con nguyên bản đó ạ. Tuy “hơi xấu” nhưng mẹ con chưa có ý định cho con động dao kéo chỉnh sửa gì hết á. Có cô cứ bảo: “Bé tí mà cho con làm cằm, tiêm filler, đeo lens…” U là trời, con mới 6 tuổi mà. ”Hay ho” thế mà các cô cũng nghĩ ra được". Không chỉ là một mẫu nhí đắt show, An Nhiên cũng tham gia một số vai diễn trong phim truyền hình. Nét diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình xinh xắn giúp cô bé có thêm lượng fan hùng hậu. Gặt hái vô số thành công khi chỉ mới 6 tuổi, ít ai biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ, Cherry An Nhiên đã trải qua không ít khó khăn. Cô bé có sự đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ hết mình của bố mẹ. Mẹ An Nhiên chia sẻ, cô bé có niềm đam mê với công việc làm mẫu cũng như diễn xuất từ bé. Chỉ mới 2 tuổi nhưng An Nhiên đã vô cùng hợp tác mỗi lần đi diễn. Nhờ có sự chăm sóc của mẹ, Cherry An Nhiên dù nổi tiếng sớm vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên, được là chính mình và ngày càng nhận được nhiều yêu mến. Đi diễn giúp cô bé có nhiều cơ hội được gặp gỡ những người nổi tiếng. Gương mặt của Cherry An Nhiên được "điêu khắc" từ trong bụng mẹ và ngày càng "trổ nét", toả sáng trên sâu khấu.

