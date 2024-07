Doãn Hải My xả ảnh mặt mộc, nhan sắc sau sinh “mòn con mắt“

Chẳng cần phải trang điểm cầu kỳ, Doãn Hải My chỉ cần đăng tải loạt ảnh mặt mộc thôi cũng hút gần 60.000 lượt thích trên trang cá nhân. Vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý với gương mặt trắng đến phát sáng, không chút tì vết. Dù soi thật kỹ nhưng khán giả cũng khó lòng tìm ra những khuyết điểm trên làn da mộc của Doãn Hải My như nếp nhăn, tàn nhang, không đều màu... Ở phần bình luận, rất nhiều người đều tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp giản dị của mẹ bỉm: "Xinh iu quá mẹ lúa ơi, mẹ lúa trộm vía quá trời luôn", "vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng", "Má ơi xinh điên". Sau sinh, Doãn Hải My được dân tình khen ngày càng nhuận sắc, đằm thắm. Cô nàng cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng, không hề có dấu hiệu xồ xề tăng cân. Đoàn Văn Hậu cùng vợ mới đây đã có chuyến đi chơi đầu tiên sau khi đón quý tử đầu lòng. Doãn Hải My sở hữu đường nét gương mặt mềm mại, ngũ quan hài hoà, không hề bị phá nét sau sinh. Đoàn Văn Hậu (SN 1999) - Doãn Hải My (SN 2001) là đôi "trai tài gái sắc" được nhiều người ủng hộ. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào cuối năm ngoái, tháng 5 năm nay đón con trai đầu lòng. Cả hai hiện đang viên mãn bên gia đình nhỏ, Doãn Hải My thường xuyên cập nhật hình ảnh ông xã bên con trai khiến netizen ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

