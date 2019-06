Sĩ tử đi thi THPT Quốc gia 'rần rần' khoe vật bất ly thân để cầu may

Đến hẹn lại lên, một mùa thi THPT Quốc gia đã chính thức bắt đầu. Trước kỳ thi quan trọng này, hầu hết các sĩ tử đều không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp.

Bên cạnh việc chăm chỉ ôn luyện kiến thức cẩn thận, có một điều khiến các sĩ tử không thể không làm trước mỗi kỳ thi, đó chính là... cầu may. Ngoài việc lựa chọn những món ăn được cho là đem lại may mắn như xôi đỗ, đậu,... thì các thí sinh còn tin rằng, một chiếc thìa hay quả xoài có thể trở thành 'bùa hộ mệnh' để giúp bản thân làm bài hiệu quả, vượt qua kỳ thi dễ dàng.

Các sĩ tử đi thi THPT quốc gia 'khoe' vật bất ly thân chính là... chiếc thìa, quả xoài cầu may.

Trên mạng xã hội, không ít bạn học sinh tỏ ra hào hứng, thích thú, 'rần rần khoe' vật bất ly thân của mình là những chiếc thìa nhỏ nhắn hay đơn giản hơn là một quả xoài để cầu mong kỳ thi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

'Quên gì thì quên chứ không thể quên 'bùa hộ mệnh' được, các bạn nhé!'.

'Mang thìa, mang xoài để cầu may các bạn ơi, cũng linh nghiệm lắm!.

'Lần đầu đi thi nhưng cũng học lỏm được cách cầu may của hội chị em, đó là mang thìa'.

'Mong thần thìa, thần xoài sẽ mang lại may mắn cho mình trong kỳ thi năm nay!'.

Dù chẳng rõ lý do gì mà trào lưu 'thần thìa, thần xoài' lại được nhiều bạn học sinh hưởng ứng đến thế, cũng chưa biết có tác dụng gì hay chỉ là một 'chiêu trò' đánh vào tâm lý nhưng việc mang thìa, mang xoài đi thi để cầu may vẫn đang được cho là 'bùa hộ mệnh' giúp các thí sinh có thể yên tâm bước vào kỳ thi đầy cam go, thử thách.