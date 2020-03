Sau rùm beng với Quang Hải, “cô chủ tiệm nail” bị nghi hẹn hò Trọng Đại?

Mới đây, Trọng Đại đăng tải bức ảnh tụ tập ăn uống cùng bạn bè trên trang cá nhân. Đáng chú ý hơn, buổi gặp mặt còn có sự xuất hiện của "cô chủ tiệm nail" Huyền My, người từng dính tin đồn tình ái với Quang Hải cách đây không lâu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cầu thủ CLB Viettel đã xóa ảnh ngay sau đó. Vậy là không lâu sau khi tin đồn "đường ai nấy đi" với tiền vệ Quang Hải xuất hiện, Huyền My đã sánh đôi bên cạnh nam cầu thủ khác. Hiện vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa "cô chủ tiệm nail" và Trọng Đại, Trần Danh Trung là gì nhưng cả ba khá chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội. Dạo gần đây, Huyền My liên tục đăng ảnh, viết trạng thái "thả thính" trên mạng xã hội và tất nhiên, hành động này không phải để cho Quang Hải xem bởi cả hai đã bỏ theo dõi nhau cách đây không lâu. Huyền My chưa từng thể hiện thái độ tiêu cực hay tâm trạng xuống dốc kể từ sau khi thông tin Quang Hải và Nhật Lê tái hợp. Thay vào đó luôn là những dòng trạng thái lạc quan, yêu đời. Huyền My liên tục cùng bạn bè đi thực hiện những bộ ảnh xinh như mộng, đăng tải trên Facebook cá nhân. Về phía Quang Hải, từ khi những khoảnh khắc hẹn hò bí mật của anh và Nhật Lê được chia sẻ, nam cầu thủ dường như không còn ngần ngại truyền thông. Tiền vệ quê Đông Anh thoải mái gửi lời chúc đến bạn gái cũ trên mạng xã hội. Ngày 8/3 vừa qua, Quang Hải và Nhật Lê bị bắt gặp khi đang hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Mặc dù chưa hề lên tiếng về việc tái hợp thế nhưng với những bằng chứng rõ như ban ngày thì Quang Hải và Nhật Lê cũng khó có thể phủ nhận thông tin này. Xem thêm clip: Tiết Lộ Gia Thế Và Học Vấn Của Huyền My - Người Y,êu Mới Của Quang Hải - Nguồn: Youtube

