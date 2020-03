Bạn gái tin đồn của Quang Hải: Yêu màu hồng, tự nhận “nghiện” các loại nơ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải đăng tải một tấm hình chụp tại khách sạn với dòng trạng thái "Muôn loại nơ". Trong ảnh, cô nàng diện nguyên bộ đồ hồng từ áo, túi xách,...và đặc biệt hơn là có đầy nơ trên người. Soi trang cá nhân của bạn gái Quang Hải, quả thật cô nàng là cô gái vàng trong làng nghiện nơ, bộ trang phục nào của Huyền My cũng phải có nơ xuất hiện mới chịu. Hot girl quê Nghệ An dường như có niềm đam mê bất diệt với các loại quần áo, phụ kiện có gắn nơ hoặc mang màu hồng. Điều này khiến cô nàng trông vô cùng bánh bèo và giống công chúa. Không thể phủ nhận rằng trong số các nàng WAGs, Huyền My là cô gái sở hữu phong cách ăn mặc diêm dúa nhất. Thế nhưng cô nàng lại hoàn toàn hợp với phong cách này. Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) được biết đến là bạn gái tin đồn của Quang Hải trước khi nam cầu thủ lộ hình ảnh "nối lại tình xưa" với Nhật Lê. Cô nàng sở hữu nhan sắc thu hút, trẻ trung. Huyền My từng là sinh viên trường Đại học FPT, hiện cô là chủ một chuỗi cửa hàng làm móng, mi tại Hà Nội và Nghệ An. Trong thời gian tin đồn hẹn hò với Quang Hải xuất hiện, cô nàng liên tục úp mở về mối quan hệ này và từng nhiều lần hy vọng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ Hải "Con" dù chuyện riêng có như thế nào. Trái ngược, không dưới 1 lần nam cầu thủ quê Đông Anh khẳng định mình vẫn còn độc thân. Huyền My cũng là bạn thân gần nhà của Võ Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức. Sau khi thông tin Quang Hải và Nhật Lê quay lại bên nhau, Huyền My liên tục đăng tải trạng thái "thả thính" cực gắt. Xem thêm clip: Tiết Lộ Gia Thế Và Học Vấn Của Huyền My - Người Y,êu Mới Của Quang Hải - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải đăng tải một tấm hình chụp tại khách sạn với dòng trạng thái "Muôn loại nơ". Trong ảnh, cô nàng diện nguyên bộ đồ hồng từ áo, túi xách,...và đặc biệt hơn là có đầy nơ trên người. Soi trang cá nhân của bạn gái Quang Hải, quả thật cô nàng là cô gái vàng trong làng nghiện nơ, bộ trang phục nào của Huyền My cũng phải có nơ xuất hiện mới chịu. Hot girl quê Nghệ An dường như có niềm đam mê bất diệt với các loại quần áo, phụ kiện có gắn nơ hoặc mang màu hồng. Điều này khiến cô nàng trông vô cùng bánh bèo và giống công chúa. Không thể phủ nhận rằng trong số các nàng WAGs, Huyền My là cô gái sở hữu phong cách ăn mặc diêm dúa nhất. Thế nhưng cô nàng lại hoàn toàn hợp với phong cách này. Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) được biết đến là bạn gái tin đồn của Quang Hải trước khi nam cầu thủ lộ hình ảnh "nối lại tình xưa" với Nhật Lê. Cô nàng sở hữu nhan sắc thu hút, trẻ trung. Huyền My từng là sinh viên trường Đại học FPT, hiện cô là chủ một chuỗi cửa hàng làm móng, mi tại Hà Nội và Nghệ An. Trong thời gian tin đồn hẹn hò với Quang Hải xuất hiện, cô nàng liên tục úp mở về mối quan hệ này và từng nhiều lần hy vọng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ Hải "Con" dù chuyện riêng có như thế nào. Trái ngược, không dưới 1 lần nam cầu thủ quê Đông Anh khẳng định mình vẫn còn độc thân. Huyền My cũng là bạn thân gần nhà của Võ Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức. Sau khi thông tin Quang Hải và Nhật Lê quay lại bên nhau, Huyền My liên tục đăng tải trạng thái "thả thính" cực gắt. Xem thêm clip: Tiết Lộ Gia Thế Và Học Vấn Của Huyền My - Người Y,êu Mới Của Quang Hải - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube