Sau khi bị bắt, Khá Bảnh bị CĐM khui ảnh "ngông" thời trẻ trâu

Sau khi thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) hiện tượng giang hồ mạng bị bắt ngày 1/4 vừa qua, CĐM rất quan tâm đến đời tư của nhân vật này. Sau cô người yêu xinh đẹp bị soi mói, đến những bức ảnh thời còn trẻ của Khá cũng được dân mạng "đào mộ". Mới đây, những bức ảnh từ thời còn là mới nghỉ học của hiện tượng mạng Khá Bảnh đã được dân mạng đăng tải. Có thể thấy, ngay từ nhỏ nhân vật này đã tỏ ra ngông cuồng qua các kiểu tóc chơi trội của mình. Theo trích xuất lý lịch của giang hồ mạng Khá Bảnh, sau khi học hết lớp 7, Khá xin nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Cụ thể, theo chia sẻ vị lãnh đạo trường THCS Tam Sơn cho biết Khá Bảnh nghỉ học sớm là do học lực yếu, chứ không phải bị đuổi học do đánh nhau như một số thông tin đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, từ sau khi nghỉ học, Khá ở nhà chơi bời, lêu lổng rồi giao du với nhiều thành phần xấu trong xã hội nên ngày càng thay đổi, biến chất. Còn theo thông tin của lãnh đạo Công an xã Tam Sơn cho biết, Khá Bảnh quy tụ khoảng 15-20 người để tạo thành nhóm thanh niên bất hảo "phá làng, phá xóm". Đầu năm 2011, do tội đánh người và cố ý gây thương tích mà Khá Bảnh bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công An dành cho thanh niên phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Năm đó Khá Bảnh chỉ mới 17 tuổi. Khá Bảnh cải tạo ở đây 2 năm. Đến tháng 12 - 2012, Khá Bảnh ra tù, sớm hơn dự kiến đến 3 tháng. Ngoài lần phải vào trại giáo dưỡng năm 2011 thì Khá Bảnh đi tù thêm vài lần nữa nhưng thời gian không nhiều. Lý do Khá vào tù là những tội án như hành hung, đánh người gây thương tích liên quan đến chuyện đòi nợ và không liên quan gì đến cướp của, hiếp dâm. Lần gần đây nhất, Khá Bảnh ra tù là ngày 24/9/2017 và kể từ đó, gã giang hồ này lập kênh Youtube để làm clip ngông cuồng và phát ngôn tục tĩu. Việc bị bắt với tội danh dương tính với ma túy, tổ chức, tham gia đánh bạc, hoạt động tín dụng đen khiến Khá Bảnh nhiều khả năng sẽ lại "ăn cơm tù". Vợ Khá Bảnh là ai - Xã hội đen - Nguồn: @youtube

Sau khi thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) hiện tượng giang hồ mạng bị bắt ngày 1/4 vừa qua, CĐM rất quan tâm đến đời tư của nhân vật này. Sau cô người yêu xinh đẹp bị soi mói, đến những bức ảnh thời còn trẻ của Khá cũng được dân mạng "đào mộ". Mới đây, những bức ảnh từ thời còn là mới nghỉ học của hiện tượng mạng Khá Bảnh đã được dân mạng đăng tải. Có thể thấy, ngay từ nhỏ nhân vật này đã tỏ ra ngông cuồng qua các kiểu tóc chơi trội của mình. Theo trích xuất lý lịch của giang hồ mạng Khá Bảnh , sau khi học hết lớp 7, Khá xin nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Cụ thể, theo chia sẻ vị lãnh đạo trường THCS Tam Sơn cho biết Khá Bảnh nghỉ học sớm là do học lực yếu, chứ không phải bị đuổi học do đánh nhau như một số thông tin đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, từ sau khi nghỉ học, Khá ở nhà chơi bời, lêu lổng rồi giao du với nhiều thành phần xấu trong xã hội nên ngày càng thay đổi, biến chất. Còn theo thông tin của lãnh đạo Công an xã Tam Sơn cho biết, Khá Bảnh quy tụ khoảng 15-20 người để tạo thành nhóm thanh niên bất hảo "phá làng, phá xóm". Đầu năm 2011, do tội đánh người và cố ý gây thương tích mà Khá Bảnh bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công An dành cho thanh niên phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Năm đó Khá Bảnh chỉ mới 17 tuổi. Khá Bảnh cải tạo ở đây 2 năm. Đến tháng 12 - 2012, Khá Bảnh ra tù, sớm hơn dự kiến đến 3 tháng. Ngoài lần phải vào trại giáo dưỡng năm 2011 thì Khá Bảnh đi tù thêm vài lần nữa nhưng thời gian không nhiều. Lý do Khá vào tù là những tội án như hành hung, đánh người gây thương tích liên quan đến chuyện đòi nợ và không liên quan gì đến cướp của, hiếp dâm. Lần gần đây nhất, Khá Bảnh ra tù là ngày 24/9/2017 và kể từ đó, gã giang hồ này lập kênh Youtube để làm clip ngông cuồng và phát ngôn tục tĩu. Việc bị bắt với tội danh dương tính với ma túy, tổ chức, tham gia đánh bạc, hoạt động tín dụng đen khiến Khá Bảnh nhiều khả năng sẽ lại "ăn cơm tù". Vợ Khá Bảnh là ai - Xã hội đen - Nguồn: @youtube