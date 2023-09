Sau cầu hôn, bạn gái Đoàn Văn Hậu bày tỏ quan điểm khi yêu

Bạn gái Đoàn Văn Hậu thời gian gần đây nhận về nhiều sự chú ý, đặc biệt kể từ sau màn cầu hôn lãng mạn của chàng cầu thủ. Mới đây Doãn Hải My thẳng thắn chia sẻ quan điểm về mối quan hệ xung quanh chuyện tình yêu với người khác giới. Cụ thể, một tài khoản đặt ra câu hỏi: “Bạn ấy thích mình, mình quý và xem bạn ấy là bạn tốt nhưng người yêu của mình không thích”. Đáp lại chia sẻ của người này, bạn gái Đoàn Văn Hậu bày tỏ: “Quan điểm cá nhân của mình, một khi đã có người yêu hay vợ, chồng xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, từ sự tôn trọng đối phương cũng như sự tôn trọng chính mình đều có nên có khoảng cách và giới hạn với mọi quan hệ khác giới. Nhất là trong trường hợp người yêu hay vợ, chồng của mình không thấy thoải mái hay khi người bạn khác giới khi thích mình”. Có thể thấy nàng WAG rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Cô hướng đến việc giữ gìn nhất để chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng bởi những những xung quanh. Trước đó, có người hâm mộ hỏi thẳng Doãn Hải My: "Dạo này em thấy chị ít đăng bài viết về cuộc sống hằng ngày hơn lúc trước ạ. Không biết chị có ổn không?". Trước thắc mắc của khán giả, Doãn Hải My cho biết vì cô bận bịu nên không cập nhật cuộc sống thường xuyên như trước đây. Bên cạnh đó, người đẹp khẳng định cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Sau một thời gian dài hẹn hò, cuối cùng Đoàn Văn Hậu đã cầu hôn Doãn Hải My. Người đẹp dành những lời ngọt ngào cảm ơn sự chuẩn bị của bạn trai trong đêm cầu hôn cô. Cư dân mạng háo hức mong chờ sẽ được ngắm nhìn hình ảnh Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trong đám cưới. Cặp đôi Văn Hậu và Hải My đã có 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Chàng cầu thủ và Top 10 Hoa hậu Việt Nam dự định tổ chức đám cưới vào năm 2024. Ảnh: FBNV

