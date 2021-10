Sau 3 năm hủy hôn Âu Hà My, chàng cơ trưởng giờ ra sao?

Trước khi kết hôn với diễn viên Trọng Hưng, Âu Hà My từng có đoạn tình trường với chàng cơ phó điển trai Hà Duy (hay còn gọi là Duy Alex). Nữ giảng viên trẻ cùng chàng cơ trưởng Hà Duy từng có thời gian mặn nồng, họ công khai mối quan hệ trước truyền thông vào khoảng cuối năm 2017. Thậm chí, cả hai còn tuyên bố sẽ kết hôn được cộng đồng ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, vào tháng 10/2018, Hà Duy và nữ giảng viên Âu Hà My thông báo huỷ hôn mà không tiết lộ ý do cụ thể khiến nhiều người vô cùng tò mò. Không lâu sau khi chia tay Hà Duy, Hà My có bạn trai mới là Nguyễn Trọng Hưng và sớm tổ chức hôn lễ. Sau khoảng 3 năm từ khi chia tay Âu Hà My, cơ trưởng Hà Duy đi tìm niềm vui trong công việc tại một hãng hàng không. Nếu như Âu Hà My thường xuyên chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội thì Hà Duy lại là người khá kín tiếng. Từ sau một mối tình đổ vỡ, đến nay, Hà Duy chưa chia sẻ điều gì về chuyện tình cảm của mình. Trong một số hình ảnh hiếm hoi đăng tải, Hà Duy đã chuyển vào TP HCM sinh sống. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian tụ tập bạn bè hay đi du lịch cùng người thân. Ngoài công việc ổn định, ngoại hình điển trai của Hà Duy cũng đốn tim không ít cô gái. Dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, thế nhưng tình cũ Âu Hà My lại chọn theo nghề phi công. Có một thời gian, Hà Duy thậm chí còn bị soi diện mạo xuống sắc và tăng cân thấy rõ. Sau những lùm xùm không đáng có, hiện Hà Duy đang dành hết thời gian và tâm sức để phát triển sự nghiệp riêng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

