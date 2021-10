Hậu ly hôn Âu Hà My, Trọng Hưng thay đổi nhan sắc bất ngờ

Sự việc ly hôn đầy ồn ào của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ diễn viên Trọng Hưng đã từng khiến cộng đồng mạng quan tâm suốt một thời gian dài. Hậu ly hôn, nhan sắc hiện tại cặp đôi ồn ào này khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nếu như cô giáo Âu Hà My ngày càng "lên hương" thì Trọng Hưng lại khiến dân tình ngỡ ngàng với ngoại hình và sự nghiệp thay đổi. Ngay sau khi scandal kết thúc, Trọng Hưng khiến ai nấy bất ngờ khi lộ ảnh tăng cân, bụng bia thấy rõ. Khi ấy nam đạo diễn tiết lộ mình tăng lên gần 90kg. Tròn 1 năm kể từ vụ ly hôn ồn ào đấy, Trọng Hưng của hiện tại giờ đã chững chạc hơn xưa. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên khoe ảnh về bản thân, ngoại hình của nam diễn viên đã có sự thay đổi, phong độ hơn. Được biết, Trọng Hưng hiện đang là CEO kiêm đạo diễn cho một công ty truyền thông. Khi có thời gian rảnh, anh rèn luyện sức khỏe bằng môn thể thao golf. Chia sẻ trên trang cá nhân, Trọng Hưng cho biết bản thân đang cố gắng để lấy lại phong độ giống như trước kia. Thời gian này anh đang tập trung làm việc cũng như dành thời gian để tập gym, lấy lại vóc dáng. Hot boy sinh năm 1993 Nguyễn Trọng Hưng từng khiến netizen ngưỡng mộ với “profile” khủng và cuộc tình hạnh phúc như cổ tích bên cạnh cô giáo Âu Hà My. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, hình tượng “người chồng mẫu mực” của Trọng Hưng bị sụp đổ. Anh và vợ cũ liên tục có nhiều cuộc đấu tố trên mạng thu hút sự quan tâm của công chúng, cho đến gần đây, đôi vợ chồng cũ đã gác lại ồn ào để tiếp tục cuộc sống riêng của mình. Ảnh: Tổng hợp

