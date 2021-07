Đi tiêm vaccine, cô giáo Âu Hà My gây xôn xao với vòng 1 “khủng"

Âu Hà My là nữ giảng viên xinh đẹp, từng gây xôn xao MXH từ cuộc hôn nhân đầy sóng gió với diễn viên Trọng Hưng. Hậu ly hôn, cô giáo hot girl Âu Hà My ngày càng lên hương về nhan sắc, vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm như xưa. Trên Facebook cá nhân vào tối 15/7, nữ giảng viên Âu Hà My hào hứng chia sẻ hình ảnh đi tiêm vaccine, cô đính kèm dòng trạng thái: "Hôm nay bé đi tiêm vaccine. Lớn tướng mà vẫn sợ kim tiêm. Từ giờ yên tâm công tác rùi". Trong ảnh, Âu Hà My mặc một chiếc quần trắng kết hợp áo cộc tay, đầu tóc buộc cao gọn gàng và không quên đeo khẩu trang. Hình ảnh giản dị và vẫn xinh đẹp của nữ giảng viên nhanh chóng gây chú ý. Đặc biệt, trong một vài khoảnh khắc khoe ngoại hình trực diện, Âu Hà My khiến netizen không khỏi "ngộp thở" với vòng một siêu khủng. Trước hình ảnh vòng 1 bất thường của nữ giảng viên, cư dân mạng đã không ngừng suy đoán. Thậm chí có người còn thắc mắc rằng Âu Hà My đi tiêm thôi sao cần "căng tràn sức sống" như vậy. Đứng trước mọi hoài nghi của cư dân mạng, nữ giảng viên xinh đẹp giải thích: "Chắc do chị béo nên bây giờ mặc đồ body bị như thế". Ảnh: Chụp màn hình Phần lớn netizen đều dành lời khen ngợi cho Âu Hà My, dù là ở thời điểm nào, hay hoàn cảnh nào thì nữ giảng viên 9x vẫn rất cuốn hút. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Âu Hà My cho biết cô sở hữu số đo các vòng lần lượt 90-60-90, con số mà nhiều mỹ nhân Việt cũng phải ước ao. Để sở hữu vóc dáng ấn tượng, ngoài chăm chỉ tập gym, Hà My còn thường xuyên dùng đai nịt bụng. Trái ngược với vẻ thuỳ mị, kín đáo trên giảng đường đại học, ngoài đời, Âu Hà My là người có phong cách khá bốc lửa. Có học thức, có kinh tế, lại sở hữu visual khá sáng lẫn body hoàn hảo nhưng tiếc là cô lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

