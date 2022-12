Sau 2 tháng thẩm mỹ, bà Tân Vlog lộ "giao diện" bất ngờ

Mới đây trên trang cá nhân, Bà Tân Vlog đã cập nhật bức ảnh mới. Lên sóng lần này cùng hiện tượng mạng Bắc Giang chính là con trai Hưng Vlog. Được biết, gia đình bà Tân Vlog vừa có chuyến du lịch tại Sapa. Khoảnh khắc ghi lại, 2 mẹ con bà Tân đã diện trang phục truyền thống của người Mông, đứng chụp ảnh lưu niệm tại một thác nước. Họ cũng nở nụ cười cực tươi khi hướng về phía ống kính máy ảnh. Đặc biệt, diện mạo bà Tân gây chú ý lớn. Dường như lần xóa nếp nhăn trước không có quá nhiều tác dụng khi diện mạo người phụ nữ này gần như trở về thời kỳ trước khi "can thiệp". Nhiều người bày tỏ thích diện mạo mộc mạc vốn có của nữ Youtuber lớn tuổi và mong bà Tân đừng "động chạm" thêm bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nữa. Trước đó vào cuối tháng 10 vừa qua, trên trang cá nhân, Hưng Vlog gây tranh cãi khi khoe ảnh đưa mẹ là Bà Tân Vlog đến một cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp với dòng trạng thái: "Cứ ngỡ bà mới tuổi đôi mươi". Theo lời Bà Tân Vlog chia sẻ bản thân thấy da mình nhăn và xấu khi so sánh với những người bạn đồng niên do việc làm nông vất vả: "Ước gì cô trẻ ra được 3 - 4 tuổi và vứt được hết lớp nhăn nheo này là vui rồi". Cụ thể, bà Tân được tiêm tinh chất và tế bào gốc bằng các thiết bị làm đẹp tối tân để cải thiện sự thiếu hụt collagen. Khoảng vài tuần sau ca làm đẹp, trong các vlog của mình, bà Tân để lộ gương mặt đơ cứng khiến ai nhìn cũng thất vọng. Cách đây 3 năm, hình ảnh về một người phụ nữ nhỏ bé (cao chưa đến 1m50) nấu các món ăn siêu to khổng lồ đã nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Đó là bà Tân Vlog đến từ Bắc Giang. Ngoài những video triệu view, bà còn gây ấn tượng nhờ ngoại hình nhỏ bé, cách nói chuyện thật thà, giản dị. Bước qua thời kỳ nổi tiếng đỉnh cao, Bà Tân Vlog của hiện tại vẫn đều đều cho ra lò các sản phẩm phục vụ người yêu mến. Tuy nhiên, lượt view mang về cho chính chủ không cao như trước.

Mới đây trên trang cá nhân, Bà Tân Vlog đã cập nhật bức ảnh mới. Lên sóng lần này cùng hiện tượng mạng Bắc Giang chính là con trai Hưng Vlog. Được biết, gia đình bà Tân Vlog vừa có chuyến du lịch tại Sapa. Khoảnh khắc ghi lại, 2 mẹ con bà Tân đã diện trang phục truyền thống của người Mông, đứng chụp ảnh lưu niệm tại một thác nước. Họ cũng nở nụ cười cực tươi khi hướng về phía ống kính máy ảnh. Đặc biệt, diện mạo bà Tân gây chú ý lớn. Dường như lần xóa nếp nhăn trước không có quá nhiều tác dụng khi diện mạo người phụ nữ này gần như trở về thời kỳ trước khi "can thiệp". Nhiều người bày tỏ thích diện mạo mộc mạc vốn có của nữ Youtuber lớn tuổi và mong bà Tân đừng "động chạm" thêm bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nữa. Trước đó vào cuối tháng 10 vừa qua, trên trang cá nhân, Hưng Vlog gây tranh cãi khi khoe ảnh đưa mẹ là Bà Tân Vlog đến một cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp với dòng trạng thái: "Cứ ngỡ bà mới tuổi đôi mươi". Theo lời Bà Tân Vlog chia sẻ bản thân thấy da mình nhăn và xấu khi so sánh với những người bạn đồng niên do việc làm nông vất vả: "Ước gì cô trẻ ra được 3 - 4 tuổi và vứt được hết lớp nhăn nheo này là vui rồi". Cụ thể, bà Tân được tiêm tinh chất và tế bào gốc bằng các thiết bị làm đẹp tối tân để cải thiện sự thiếu hụt collagen. Khoảng vài tuần sau ca làm đẹp, trong các vlog của mình, bà Tân để lộ gương mặt đơ cứng khiến ai nhìn cũng thất vọng. Cách đây 3 năm, hình ảnh về một người phụ nữ nhỏ bé (cao chưa đến 1m50) nấu các món ăn siêu to khổng lồ đã nhận về sự quan tâm lớn của dân mạng. Đó là bà Tân Vlog đến từ Bắc Giang. Ngoài những video triệu view, bà còn gây ấn tượng nhờ ngoại hình nhỏ bé, cách nói chuyện thật thà, giản dị. Bước qua thời kỳ nổi tiếng đỉnh cao, Bà Tân Vlog của hiện tại vẫn đều đều cho ra lò các sản phẩm phục vụ người yêu mến. Tuy nhiên, lượt view mang về cho chính chủ không cao như trước.