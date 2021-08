Bà Tân vlog lên clip làm trà sữa, thông điệp 5K ở đâu?

Trái ngược với những video có độ viral, phủ sóng mạnh mẽ như thời gian đầu lập kênh, gần một năm trở lại đây, kênh YouTube của bà Tân vlog liên tục bị mất đề xuất, không còn là kênh sở hữu những video "triệu triệu" view như trước nữa. Gần đây, không khó để nhận ra bà Tân thay vì nấu nướng thì đã chuyển qua làm những ly nước siêu to khổng lồ và mới nhất là clip làm trà sữa than tre được netizen ví như "xi măng". Theo đó, trên mạng xã hội Facebook lẫn TikTok gần đây liên tục có content - video liên quan tới việc kênh bà Tân vlog làm... nước xi măng. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây là hình ảnh được cắt từ đoạn video được người phụ nữ này đăng tải vào ngày 5/8 Trong đó, bà Tân cùng những đứa cháu của mình đã làm một cốc trà sữa than tre "siêu to khổng lồ". Đây là loại trà sữa có kết hợp với nguyên liệu là bột than tre. Vậy nên nó sẽ có màu đen đen như trong ảnh, hoàn toàn không phải bà Tân làm... nước cống như lời đồn Bỏ qua công thức, nguyên liệu mà bà Tân chuẩn bị nhiều người lại chú ý tới những người xuất hiện trong clip. Giữa bối cảnh cả nước đang tuân thủ nghiêm ngặt từ lệnh giãn cách xã hội cho đến thông điệp 5K "Khẩu trang - khoảng cách - khai báo y tế - không tụ tập - khử khuẩn" thì trong clip của bà Tân vlog đều không thực hiện bất cứ điều gì. Xuất hiện trong clip những "đứa cháu" của bà Tân đều không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách và tụ tập đông đúc trong thời điểm nhạy cảm của dịch COVID-19. Sau khi clip của bà Tân lên sóng, thậm chí nhiều page trên mạng xã hội, các netizen còn mỉa mai rằng "như chưa có dịch xảy ra". Việc tụ tập đông người trong những ngày dịch bệnh có diễn biến phúc tạp là điều bị cấm nhưng xem clip của bà Tân vlog, có không dưới 10 người cùng túm tụm lại. Dường như "các cháu" của bà Tân vlog vì quá vui với việc "ăn chùa uống chùa" mà quên đi việc phòng chống dịch. Cận cảnh bức ảnh làm dấy lên tin đồn bà Tân làm trà sữa... xi măng gây tranh cãi thời gian gần đây. Mời độc giả xem video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

Trái ngược với những video có độ viral, phủ sóng mạnh mẽ như thời gian đầu lập kênh, gần một năm trở lại đây, kênh YouTube của bà Tân vlog liên tục bị mất đề xuất, không còn là kênh sở hữu những video "triệu triệu" view như trước nữa. Gần đây, không khó để nhận ra bà Tân thay vì nấu nướng thì đã chuyển qua làm những ly nước siêu to khổng lồ và mới nhất là clip làm trà sữa than tre được netizen ví như "xi măng". Theo đó, trên mạng xã hội Facebook lẫn TikTok gần đây liên tục có content - video liên quan tới việc kênh bà Tân vlog làm... nước xi măng. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây là hình ảnh được cắt từ đoạn video được người phụ nữ này đăng tải vào ngày 5/8 Trong đó, bà Tân cùng những đứa cháu của mình đã làm một cốc trà sữa than tre "siêu to khổng lồ". Đây là loại trà sữa có kết hợp với nguyên liệu là bột than tre. Vậy nên nó sẽ có màu đen đen như trong ảnh, hoàn toàn không phải bà Tân làm... nước cống như lời đồn Bỏ qua công thức, nguyên liệu mà bà Tân chuẩn bị nhiều người lại chú ý tới những người xuất hiện trong clip. Giữa bối cảnh cả nước đang tuân thủ nghiêm ngặt từ lệnh giãn cách xã hội cho đến thông điệp 5K "Khẩu trang - khoảng cách - khai báo y tế - không tụ tập - khử khuẩn" thì trong clip của bà Tân vlog đều không thực hiện bất cứ điều gì. Xuất hiện trong clip những "đứa cháu" của bà Tân đều không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách và tụ tập đông đúc trong thời điểm nhạy cảm của dịch COVID-19. Sau khi clip của bà Tân lên sóng, thậm chí nhiều page trên mạng xã hội, các netizen còn mỉa mai rằng "như chưa có dịch xảy ra". Việc tụ tập đông người trong những ngày dịch bệnh có diễn biến phúc tạp là điều bị cấm nhưng xem clip của bà Tân vlog, có không dưới 10 người cùng túm tụm lại. Dường như "các cháu" của bà Tân vlog vì quá vui với việc "ăn chùa uống chùa" mà quên đi việc phòng chống dịch. Cận cảnh bức ảnh làm dấy lên tin đồn bà Tân làm trà sữa... xi măng gây tranh cãi thời gian gần đây. Mời độc giả xem video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24