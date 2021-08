Bà Tân vlog làm món mới, miếng thịt màu đen khiến netizen tò mò

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song bà Tân vlog vẫn đều đều cho ra lò các sản phẩm, bất chấp lượng view ngày một giảm. Mới đây, trong video mới bà Tân trổ tài với nồi lẩu dê "to tướng". Tuy nhiên, netizen lại hoang mang khi phát hiện ra miếng thịt dê có màu sắc kì lạ, nhiều người nghi ngờ nó đã bị hư. Cụ thể, trong lúc giới thiệu các thành phần đã sơ chế, hiện ra trước mắt là cái đùi dê có màu đen sẵm, khiến cho người xem ái ngại về sự an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến bà Tân cắt miếng đùi dê mới khiến cư dân mạng an tâm phần nào vì màu thịt bên trong rất tươi, đỏ hồng. Theo nhiều cư dân mạng chia sẻ, thực tế là hầu như những miếng thịt dê nào cũng sẽ có màu sắc như vậy. Ngay sau đó khi chế biến xong, những "tin đồn" về miếng thịt dê bị thiu - hỏng đã bị dập tắt vì những người đến ăn ai nấy đều khen ngon. Tất cả mọi người có mặt thưởng thức nồi lẩu đều rất hào hứng và tấm tắc khen lấy khen để. Clip làm trà nồi lẩu dê của kênh bà Tân vlog hiện thu hút 284 nghìn lượt xem. Nếu theo dõi kênh của hiện tượng mạng lớn tuổi này thường xuyên hẳn mọi người cũng biết lượt view mang về cho clip của bà ngày càng giảm. Trước đó, bà Tân còn trình làng clip quá trình làm cốc trà sữa than tre siêu to khổng lồ - đồ uống mà trước đó cư dân mạng tưởng bà cho các cháu ăn "bê tông", "xi măng", bởi màu sắc quá đặc biệt. Bên cạnh lượt xem giảm nghiêm trọng, bà Tân còn nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nguyên nhân cư dân mạng cho rằng, bà Tân đã hết thời, nội dung làm clip ngày càng nhàm chán, không có sự mới mẻ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân vlog - Nguồn: VTV24

