Sang Thái cổ vũ U23 Việt Nam, bạn gái Hoàng Đức “toang” tại Bangkok

Ngày 12/1, Gia Hân, bạn gái tiền vệ Hoàng Đức khoe đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Jordan. Sau khi trận đấu kết thúc, hot girl Đồng Nai khoe hình ảnh cực xinh đẹp, nóng bỏng trong sân vận động Chang Area. Ngay sau đó, cô nàng lại up hình ảnh vừa đi vừa ăn mì tôm khiến người hâm mộ xót xa. Sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Jordan, Gia Hân không có nhiều thời gian đi chơi với bạn trai mà vội vã di chuyển tới Bangkok để về bay về Việt Nam. Trên trang cá nhân, bạn gái Hoàng Đức chia sẻ hình ảnh giao thông tắc nghẽn, một "đặc sản" của Thái Lan kèm dòng trạng thái: "Muốn về nhà với má". Không lâu sau, Gia Hận lại khiến nhiều người phải lo lắng khi đánh mất passport. Hoảng loạn do không tìm thấy giấy tờ cá nhân, lại không biết ngoại ngữ, nói chuyện không ai hiểu nên hot girl đã lang thang, khóc lóc cả ngày trời tại Bangkok. Nam cầu thủ U23 Việt Nam từng chia sẻ không muốn bạn gái di chuyển sang nước ngoài để cổ vũ anh thi đấu bởi Gia Hân không biết ngoại ngữ nên sẽ khó khăn trong việc di chuyển. Hơn nữa việc này khiến anh mất tập trung, vừa lo thi đấu lại vừa lo người yêu đã ổn định được chỗ ở hay chưa. Thế nhưng Hoàng Đức cũng khẳng định việc Gia Hân có mặt trên khán đài giúp anh có thêm động lực để thi đấu hơn. Đây có lẽ chính là lý do mà hot girl không ngần ngại xa xôi, luôn cố gắng có mặt để cổ vũ bạn trai cùng các đồng đội. Hoàng Đức và Gia Hân rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, ít khi đăng ảnh chung lên mạng xã hội. Thỉnh thoảng cả hai chỉ úp mở bằng cách đăng ảnh với góc chụp nghiêng hay từ phía sau lưng của đối phương. Mặc dù chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu nhưng Hoàng Đức và Gia Hân là cặp cầu thủ - WAG tình cảm nhất đội hình U23 Việt Nam. Trước đó, nam cầu thủ từng dính tin đồn hẹn hò với hot girl World Cup Linh Trang. Gia Hân (SN 1997, quê Đồng Nai) hiện đang là chủ spa. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc thu hút, thân hình quyến rũ. Trên trang cá nhân, hot girl sở hữu hơn 20.000 lượt theo dõi. Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Gia Hân cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ Hoàng Đức đá trận tranh HCV. Xem thêm clip: Bạn gái Hoàng Đức được khen xinh đẹp khi ra sân cổ vũ bạn trai - Nguồn: Youtube

